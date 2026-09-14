أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحوّل واعد في علاج "الكبد الدهني"… هل يجنّب التدخّل المبكر المرضى زراعة الكبد؟

صحة وتغذية
2026-09-14 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحوّل واعد في علاج &quot;الكبد الدهني&quot;… هل يجنّب التدخّل المبكر المرضى زراعة الكبد؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحوّل واعد في علاج "الكبد الدهني"… هل يجنّب التدخّل المبكر المرضى زراعة الكبد؟

يشهد طبّ الكبد الحديث تحوّلًا جذريًا في التعامل مع الأمراض الكبدية، منتقلاً من مرحلة انتظار ظهور الأعراض إلى الكشف المبكر عن مسبّبات المرض والتدخّل قبل تفاقمه.

ويؤكد الخبراء أنّ الكبد، الذي يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، يتميّز بقدرته على تحمّل الضرر لفترات طويلة من دون إطلاق إشارات تحذيرية واضحة. وقد تبدأ الأذية بتراكم الدهون، المرتبط بعوامل من بينها الإفراط في تناول الأطعمة فائقة التصنيع وقلّة الحركة، قبل أن تتطوّر لدى بعض المرضى إلى التهاب نشط وتليّف نسيجي، مع تنشيط الخلايا النجمية الكبدية وزيادة إنتاج الكولاجين.

ويُعدّ تحسين نمط الحياة ركيزة أساسية في العلاج، إذ يمكن لخسارة الوزن وممارسة الرياضة بانتظام أن تسهما في خفض دهون الكبد وتحسين مؤشرات المرض والتليّف.

كما تشير الأدلة السريرية إلى فوائد اتّباع حمية البحر المتوسط، فيما لا تزال مجموعة من المركّبات والمكمّلات والتدخلات المرتبطة بصحة الميكروبيوم المعوي قيد البحث لتحديد دورها المحتمل في حماية محور الأمعاء والكبد.

وعلى صعيد العلاجات المتقدّمة، تتّجه الأبحاث إلى تطوير حلول قد تتجاوز الخيارات التقليدية، بما فيها زراعة الكبد وأجهزة دعم وظائفه، نحو استراتيجيات تجديدية واعدة.

وتشمل هذه الأبحاث استخدام بعض العلاجات الخلوية، ومنها الخلايا المناعية والخلايا الجذعية اللحمية، إضافةً إلى تقنيات الطباعة الحيوية وإعادة البرمجة النسيجية، في محاولة لترميم الأنسجة المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.

ويتطلّب هذا التحوّل العلمي تكامل الجهود بين مراكز الأبحاث والمؤسسات الصحية والمجتمعية، لدعم الدراسات وتعزيز التوعية بأهمية الكشف والتدخّل المبكرين، بهدف الحدّ من تطوّر أمراض الكبد ومضاعفاتها والحاجة إلى الزراعة.

صحة وتغذية

كبد

كبد دهني

صحة الكبد

زراعة كبد

علاج كبد

طب.

توتّر مفاجئ مع نهاية الصيف: إليكم ما يكشفه العلم عن "قلق الخريف"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

أورام مصغّرة من خلايا المرضى... خطوة واعدة نحو اختيار علاج السرطان الأنسب لكل حالة

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-02

خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد

LBCI
أخبار دولية
2026-08-07

بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:48

توتّر مفاجئ مع نهاية الصيف: إليكم ما يكشفه العلم عن "قلق الخريف"

LBCI
صحة وتغذية
04:49

تنسى الوقت وتنجز كل شيء في اللحظة الأخيرة؟... قد يكون "عمى الوقت" هو السبب!

LBCI
صحة وتغذية
16:00

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

LBCI
صحة وتغذية
15:47

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:20

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر النقاش بسبب تسرب الزيوت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

LBCI
آخر الأخبار
11:47

نتنياهو: سنكمل تدمير البنية التحتية بالمنطقة الأمنية في لبنان وسنواصل إزالة كل تهديد عن إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
12:02

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير إسرائيلي ضخم في محيط بلدة القنطرة وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدة حداثا

LBCI
أخبار دولية
12:03

ترامب: إيران "الفاشلة" تريد إبرام اتفاق... وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:52

لعشّاق المونة اللبنانية: تشكيلة مميزة من مونة اللوبية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الصدي: لا سلف خزينة ولا استدانة... ونعمل على استجرار الكهرباء من سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:12

لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة

LBCI
أخبار دولية
05:11

إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية

LBCI
أخبار دولية
04:45

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات

LBCI
أخبار لبنان
02:51

وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
أخبار لبنان
06:20

حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
حال الطقس
02:25

الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More