تحوّل واعد في علاج "الكبد الدهني"… هل يجنّب التدخّل المبكر المرضى زراعة الكبد؟

يشهد طبّ الكبد الحديث تحوّلًا جذريًا في التعامل مع الأمراض الكبدية، منتقلاً من مرحلة انتظار ظهور الأعراض إلى الكشف المبكر عن مسبّبات المرض والتدخّل قبل تفاقمه.



ويؤكد الخبراء أنّ الكبد، الذي يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، يتميّز بقدرته على تحمّل الضرر لفترات طويلة من دون إطلاق إشارات تحذيرية واضحة. وقد تبدأ الأذية بتراكم الدهون، المرتبط بعوامل من بينها الإفراط في تناول الأطعمة فائقة التصنيع وقلّة الحركة، قبل أن تتطوّر لدى بعض المرضى إلى التهاب نشط وتليّف نسيجي، مع تنشيط الخلايا النجمية الكبدية وزيادة إنتاج الكولاجين.



ويُعدّ تحسين نمط الحياة ركيزة أساسية في العلاج، إذ يمكن لخسارة الوزن وممارسة الرياضة بانتظام أن تسهما في خفض دهون الكبد وتحسين مؤشرات المرض والتليّف.



كما تشير الأدلة السريرية إلى فوائد اتّباع حمية البحر المتوسط، فيما لا تزال مجموعة من المركّبات والمكمّلات والتدخلات المرتبطة بصحة الميكروبيوم المعوي قيد البحث لتحديد دورها المحتمل في حماية محور الأمعاء والكبد.



وعلى صعيد العلاجات المتقدّمة، تتّجه الأبحاث إلى تطوير حلول قد تتجاوز الخيارات التقليدية، بما فيها زراعة الكبد وأجهزة دعم وظائفه، نحو استراتيجيات تجديدية واعدة.



وتشمل هذه الأبحاث استخدام بعض العلاجات الخلوية، ومنها الخلايا المناعية والخلايا الجذعية اللحمية، إضافةً إلى تقنيات الطباعة الحيوية وإعادة البرمجة النسيجية، في محاولة لترميم الأنسجة المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.



ويتطلّب هذا التحوّل العلمي تكامل الجهود بين مراكز الأبحاث والمؤسسات الصحية والمجتمعية، لدعم الدراسات وتعزيز التوعية بأهمية الكشف والتدخّل المبكرين، بهدف الحدّ من تطوّر أمراض الكبد ومضاعفاتها والحاجة إلى الزراعة.