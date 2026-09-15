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البامية في مواجهة السكري... هل يمكن أن تنافس الأدوية؟
صحة وتغذية
2026-09-15 | 03:43
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البامية في مواجهة السكري... هل يمكن أن تنافس الأدوية؟
يستمرّ مرض السكري في التفاقم كأحد أبرز التحديات الصحية عالميًا، مع إصابة مئات الملايين من الأشخاص به، ما يدفع الباحثين والمرضى باستمرار إلى البحث عن حلول غذائية وطبيعية مساعدة إلى جانب العلاجات الدوائية التقليدية.
وفي هذا السياق، تصدّرت البامية المشهد كخيار شائع يُروَّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم.
وتستند هذه الشهرة إلى التركيبة الغنية للبامية بالألياف والمعادن والمركبات الفينولية المضادة للأكسدة، إضافةً إلى مادتها الهلامية الصمغية الغنية بعديدات السكاريد.
وتوضح الأبحاث التجريبية أنّ هذه المكوّنات قد تؤثر إيجابًا في المسارات الخلوية المرتبطة باستجابة الخلايا للإنسولين وتنظيم استقلاب الغلوكوز، مثل مسار PI3K-PKB/Akt.
وعلى الصعيد السريري، أظهرت مراجعة منهجية نُشرت عام 2025 وشملت عدة تجارب عشوائية، إلى جانب تجربة سريرية أُجريت على 100 مريض، أنّ تناول مسحوق البامية بالتوازي مع الأدوية المعتادة ساهم في خفض سكر الدم الصيامي والسكر التراكمي وتحسين مستويات الدهون.
في المقابل، قدّمت دراسات أخرى نتائج متضاربة، إذ لم تسجّل تأثيرًا كبيرًا في مستويات السكر التراكمي، وهو ما يربطه الباحثون بالتباين الكبير في الجرعات المستخدمة ومدّة التدخل وطرق التحضير.
ويشدّد الأطباء والباحثون على أنّ هذه النتائج لا تجعل من البامية، بأي حال من الأحوال، بديلًا عن العلاج الدوائي المعتمد، إذ إنّ غالبية التجارب التي أظهرت فوائد محتملة اختبرتها كعامل مساعد إلى جانب العلاج الأساسي.
كما تحذّر الدراسات من احتمال حدوث تداخلات بين البامية وبعض العقاقير الشائعة، مثل الميتفورمين، ما يجعل إيقاف الدواء أو تعديل جرعاته من دون إشراف طبي خطوة قد تنطوي على مخاطر ومضاعفات صحية.
المصدر
صحة وتغذية
بامية
فوائد البامية
بامية سكري
سكري
تخفيض السكري
بديل علاج السكري
ادوية سكري.
التالي
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