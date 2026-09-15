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اقرأ واربح المال… دولة تكافئ مواطنيها لمواجهة "تعفّن الدماغ"!
صحة وتغذية
2026-09-15 | 10:02
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اقرأ واربح المال… دولة تكافئ مواطنيها لمواجهة "تعفّن الدماغ"!
أطلقت سنغافورة حملة وطنية جديدة تمتد لخمس سنوات، بهدف تشجيع مواطنيها على استعادة عادة القراءة، في وقت تتراجع فيه معدلات القراءة عالمياً لصالح المحتوى القصير والتصفّح المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن المبادرة حوافز مالية رمزية يحصل عليها المشاركون مقابل تسجيل الوقت الذي يقضونه في القراءة عبر موقع حكومي، في محاولة لمواجهة ما يُعرف بـ«تعفّن الدماغ»، المرتبط بالاستهلاك المفرط للمحتوى السطحي والتمرير المستمر عبر الشاشات.
وبموجب البرنامج، يحصل القارئ على 20 قطعة نقدية افتراضية مقابل جلسة قراءة مدتها 15 دقيقة على الأقل، على أن يجمع ألف قطعة للحصول على دولار سنغافوري واحد، أي ما يعادل نحو 80 سنتاً أميركياً. ولا يمكن تسجيل أكثر من جلسة واحدة يومياً، ما يعني أنّ المشاركين يحتاجون إلى 50 يوماً من القراءة للحصول على أول مكافأة مالية.
ويراهن المسؤولون على أسلوب «التلعيب»، أي تحويل القراءة إلى نشاط قائم على النقاط والمكافآت، بهدف تشجيع المشاركين على جعلها عادة منتظمة.
وتأتي المبادرة وسط مخاوف متزايدة من تراجع القدرة على التركيز والقراءة المتعمقة، رغم استمرار استخدام الشاشات لقراءة الأخبار والنصوص. ويشير خبراء إلى أنّ المحتوى القصير قد يوفّر المعلومات بسرعة، لكنه لا يمنح الفوائد نفسها التي توفّرها القراءة المطوّلة، مثل تعزيز الانتباه والتفكير النقدي والخيال.
وعلى الرغم من تصنيف سنغافورة بين الدول المتقدمة عالمياً في مهارات القراءة، يلاحظ بعض الخبراء أنّ الطلاب قد يفقدون اهتمامهم بالقراءة للمتعة مع تقدّمهم في الدراسة وازدياد الضغوط المرتبطة بالامتحانات.
وأثارت الحملة نقاشاً حول مدى قدرة الحوافز المالية على بناء علاقة طويلة الأمد مع الكتب. ويرى مؤيدون أنّ أي وسيلة تشجّع الناس على القراءة في عصر تهيمن فيه المشتتات الرقمية تستحق التجربة، فيما يحذّر علماء نفس من أنّ تأثير المكافآت المالية قد يتراجع بمجرد توقفها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يملكون اهتماماً مسبقاً بالقراءة.
وتبقى النتيجة غير محسومة: هل تستطيع بضعة سنتات منافسة الإغراء المستمر الذي توفّره خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي؟ سنغافورة تراهن على أنّ دفعة صغيرة قد تكون كافية لجعل الناس يقلبون الصفحة مجدداً.
المصدر
صحة وتغذية
تعفّن الدماغ
اقرأ واربح
مال مقابل القراءة
قراءة
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