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اضحك وتنفس وتمدد… هذه العادات قد تحسّن مزاجك في 30 ثانية
صحة وتغذية
2026-09-16 | 07:29
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اضحك وتنفس وتمدد… هذه العادات قد تحسّن مزاجك في 30 ثانية
إذا كنت تشعر بالإرهاق أو التوتر، فقد تساعدك ممارسات بسيطة وقصيرة لا تتطلب أكثر من بضع ثوانٍ على تحسين مزاجك وتعزيز صحتك النفسية.
ويشير باحثون إلى أنّ العناية بالنفس لا تحتاج دائماً إلى جلسات طويلة من التأمل أو تمارين شاقة، إذ يمكن لبعض الأنشطة القصيرة، المعروفة باسم "الممارسات المصغّرة"، أن تمنح فوائد ملموسة للمزاج والطاقة والرفاهية.
من بين هذه الممارسات يوغا الضحك، التي تعتمد على البدء بضحكة مصطنعة من دون الحاجة إلى موقف مضحك، إذ غالباً ما تتحول الضحكة تدريجياً إلى ضحك حقيقي.
وتشير مراجعة بحثية واسعة إلى أنّ الضحك غير المرتبط بالفكاهة قد يكون فعالاً في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق. ويمكن تجربة ذلك من خلال أخذ ثلاثة أنفاس عميقة، ثم البدء بالضحك تدريجياً، قبل إنهاء التمرين بنَفَس عميق والتفكير في أمر نشعر بالامتنان تجاهه.
أما اليوغا المصغّرة، فتقوم على تمارين تمدد واعية يمكن ممارستها خلال فترات العمل الطويلة أمام الشاشات.
وتمديد الجسم لمدة تتراوح بين 15 و30 ثانية كل 15 دقيقة قد يساعد في تحسين الإنتاجية، فيما تشير أبحاث أخرى إلى أن الجمع بين التمدد والتنفس العميق واليقظة الذهنية يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر والاحتراق النفسي. كما يمكن للتنفس البطيء أن يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، إذ إنّ أخذ ثلاثة أنفاس عميقة وبطيئة، مع جعل الزفير أطول من الشهيق، قد يعزز حالة الاسترخاء والتركيز.
وتشمل الممارسات الأخرى اللمس المهدّئ للذات، من خلال وضع اليدين على الصدر أو أعلى الذراعين والتركيز على مشاعر اللطف تجاه النفس.
وأظهرت دراسة أن ممارسة هذا التمرين لمدة 20 ثانية ارتبطت بانخفاض مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول". ويؤكد الباحثون أنّ الهدف ليس تجربة جميع هذه الأساليب، بل اختيار ما يتناسب مع نمط الحياة والاستمرار عليه.
مصدر
صحة وتغذية
ضحك
تنفس
تمدد
تحسين
مزاج
خبراء
دراسة
صحة نفسية.
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