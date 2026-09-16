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تلوث الهواء يسرق نومك… دراسة تكشف ما يفعله السعال الليلي بالجسم
صحة وتغذية
2026-09-16 | 07:54
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تلوث الهواء يسرق نومك… دراسة تكشف ما يفعله السعال الليلي بالجسم
كشفت دراسة جديدة أنّ الجهاز التنفسي البشري شديد الحساسية للتغيرات قصيرة الأمد في مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة، حتى في المدن التي تُعد مستويات التلوث فيها منخفضة نسبياً.
وأظهرت النتائج أنّ تدهور جودة الهواء قد يؤدي إلى ظهور أعراض تنفسية عند مستويات تعرض أقل مما كان يُعتقد سابقاً.
وحلل باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة تسينغهوا الصينية وشركة "Sleep Cycle" المتخصصة بتكنولوجيا النوم، أصوات السعال لنحو 100 ألف مستخدم لتطبيق النوم في 32 مدينة بـ12 دولة، على مدى 500 يوم.
ووجدوا أنّ ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة بمقدار 10 ميكروغرامات لكل متر مكعب ارتبط بزيادة في مستويات السعال بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأيام الخمسة التالية.
ولا يقتصر تأثير تلوث الهواء على تهيّج الجهاز التنفسي، إذ يمكن للسعال الليلي أن يعطّل النوم ويؤثر في جودته، ما قد يرتبط على المدى الأوسع بمشكلات في وظائف القلب والتمثيل الغذائي، إضافة إلى تراجع الأداء الإدراكي ومخاطر مرتبطة بصحة الدماغ.
وفي لوس أنجلوس خلال موسم حرائق الغابات عام 2025، ارتبطت زيادة مماثلة في الجسيمات الدقيقة بارتفاع السعال الليلي بنسبة 10 بالمئة، ما يشير إلى تأثير أكبر خلال فترات التلوث الحاد.
وشملت الدراسة 13 مدينة أوروبية، حيث تراوح متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة يومياً بين 5.47 ميكروغرام/م³ في أوبسالا السويدية و14.70 ميكروغرام/م³ في بيرغامو الإيطالية، بمتوسط بلغ نحو 10.58 ميكروغرام/م³.
وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على السعال، مثل الطقس ومستويات الإنفلونزا، إلا أن الارتباط بين تلوث الهواء وزيادة السعال ظل قائماً. وحذّر الباحثون من أنّ السعال، حتى وإن كان عابراً، قد يكون مؤشراً إلى تهيّج أو التهاب في الرئتين.
مصدر
صحة وتغذية
دراسة
الجهاز التنفسي
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النوم.
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