12 إشارة تحذيرية لضعف السمع التدريجي... وتأثيرات نفسية وجسدية لا يجب الاستهانة بها

كشف تقرير صحي نشرته منصة "Health" المتخصصة عن أبرز العلامات الخفية لفقدان السمع التدريجي، مشيراً إلى أنّ طبيعة هذا المرض البطيئة تجعل الكثيرين يتجاهلون أعراضه الأولى، ممّا يعرّضهم لمخاطر العزلة الاجتماعية والتراجع المعرفي، بينما يساعد التقييم الطبي المبكر في اتّخاذ التدابير العلاجية المناسبة وحماية جودة الحياة.



وأوضح التقرير أنّ ضعف السمع لا يعني بالضرورة غياب الصوت تماماً، بل يبدأ غالباً بتشوه النبرات عالية التردد، مما يجعل المريض يشعر بأنّ مَن حوله يتمتمون أو يبتلعون كلماتهم، وينتج عن ذلك طلب متكرّر لإعادة الكلام، وصعوبة بالغة في متابعة المحادثات داخل الأماكن الصاخبة كالمطاعم والتجمعات.

كما تظهر الأعراض في السلوكيات اليومية مثل رفع صوت التلفاز إلى مستويات يشتكي منها الآخرون، والاعتماد المتزايد على قراءة الشفاه والإشارات البصرية لتعويض النقص الصوتي، بالإضافة إلى مواجهة صعوبة مضاعفة أثناء المكالمات الهاتفية لغياب التواصل البصري.



وعلى الصعيد النفسي والجسدي، لفت الخبراء إلى أنّ المحاولات المستمرة من الدماغ لملء الفجوات الصوتية تؤدّي إلى ما يُعرف بـ "إرهاق الاستماع"، وهو إنهاك ذهني شديد يدفع المرضى تدريجياً للانسحاب من الحياة الاجتماعية وتجنّب اللقاءات خوفاً من الحرج، مما يقود إلى الوحدة والحزن.

وتتزامن هذه التغيرات عادةً مع عدم ملاحظة الأصوات اليومية الدقيقة مثل جرس الباب أو صفير الأجهزة، فضلاً عن ظهور أعراض مرتبطة بالأذن الداخلية كطنين الأذن، الشعور بالضغط أو الامتلاء داخلها، ومشاكل الدوخة وفقدان التوازن.



وشدّد التقرير في ختامه على ضرورة عدم التهاون مع هذه المؤشرات، داعياً إلى طلب الرعاية الطبية الفورية في حال حدوث فقدان مفاجئ للسمع في إحدى الأذنين أو كلتيهما، أو عند اقتران ضعف السمع بآلام حادّة، أو إفرازات، أو دوار شديد، أو بعد التعرّض لإصابات في الرأس.