قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها

حذّر أخصائيّو بصريّات من المخاطر الناجمة عن التوجّه الشائع لاستخدام "الوصفات المنزلية" لتلميع خدوش النظارات الطبية، مؤكّدين أنّ الاعتماد على مواد كاشطة، مثل معجون الأسنان وبيكربونات الصوديوم وملمّعات الأسطح، لا يعيد العدسة إلى حالتها الأصلية، بل يتسبّب في إتلاف الطبقات المعالجة الدقيقة، مثل الطلاء المضاد للانعكاس وطبقات الحماية من الأشعّة فوق البنفسجية، ممّا ينتهي بتشوّه البصر وظهور انعكاسات ضوئية مزعجة.

تظل العدسات البلاستيكية الحديثة، على الرغم من خفتها وأمانها مقارنة بالزجاج، أكثر عرضةً للخدش. وتُعزى معظم هذه الخدوش إلى عادات يومية خاطئة، كالمسح الجاف للعدسات أو استخدام المناديل الورقية وأطراف الملابس، مما يؤدي إلى تحريك الأتربة العالقة وحكها بصلابة فوق السطح، لتبدأ الخدوش الدقيقة بالتراكم وتزداد وضوحاً مع الوقت.



ويربط الخبراء كيفية التعامل مع الضرر بموقعه وحجمه، فالخدوش البسيطة على أطراف العدسة خارج نطاق الرؤية المباشر يُفضل التعايش معها وتجنب محاولة إصلاحها بمواد منزلية قد تزيدها سوءاً.

امّا الخدوش العميقة أو الواقعة في المنتصف فتسبّب إجهاداً بصرياً، لا سيما أثناء القيادة ليلاً أو عند التعرّض لأضواء قوية، ممّا يجعل استبدال العدسة لدى أخصائي البصريات هو الحل الأفضل والآمن بدلاً من تضييع الوقت في حلول ومنتجات تجارية موقتة.



وأكد التقرير أنّ الوقاية تظل الخيار الأفضل للحفاظ على سلامة النظارة، وذلك من خلال العناية اليومية الصحيحة التي تتضمن شطف العدسات بالماء الفاتر لإزالة الجزيئات العالقة أولاً، ثم تنظيفها بصابون لطيف أو سائل مخصص وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة من "المايكروفايبر"، مع الحرص على وضع النظارة داخل حافظة صلبة عند عدم الاستخدام وتجنّب ملامستها للأسطح المباشرة أو الحقائب المليئة بالأدوات الحادّة.

كما يوصى بالاستثمار في اختيار نوع العدسة المناسب منذ البداية، كطلب إضافة طبقات واقية مقاومة للخدوش لتوفير صلابة أكبر واستدامة أطول للعدسة.