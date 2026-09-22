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خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
صحة وتغذية
2026-09-22 | 10:02
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خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
أكّد تقرير حديث نشره موقع "Verywell Health" أنّ الارتفاع المستمرّ في معدلات ضغط الدم يرتبط بشكل مباشر بالإفراط في استهلاك الصوديوم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وأوضح التقرير أنّ أكثر من 70 بالمئة من الصوديوم الذي يستهلكه الفرد يأتي من الأطعمة المصنّعة والوجبات الجاهزة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي المنزلي، ممّا يجعل الحدّ من هذه الأغذية خطوة رئيسية للحفاظ على الصحة.
وأشار التقرير إلى مجموعة من البدائل الفعالة التي تضمن تقليل الصوديوم دون التضحية بالمذاق:
-
البدائل التجارية (كلوريد البوتاسيوم): تساعد على خفض الضغط الانقباضي بمقدار 6 ملم زئبقي، إلا أن الأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد والسكري من استخدامها لتجنّب ارتفاع البوتاسيوم في الدم.
-
الأعشاب والتوابل: تُعدّ خيارات مثل الزعتر، الريحان، القرفة، الزنجبيل، والكركم بدائل غنية تعزز النكهة وتدعم صحة الأوعية الدموية.
-
الحمضيات والخل: يساهم حمض الأسيتيك في الخل ومركبات الليمون في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الضغط.
-
الثوم والبصل: يعمل الثوم على توسيع الأوعية الدموية وتسهيل تدفّق الدم، بينما يوفر البصل مضادات أكسدة حامية للقلب.
-
الفلفل والأعشاب البحرية: يوفر الفلفل نكهة حارة تنشط الدورة الدموية، بينما تمنح الأعشاب البحرية طعمًا مالحًا طبيعيًا يساعد في طرد الصوديوم الزائد.
-
الخميرة الغذائية: تمنح الطعام نكهة "أومامي" الغنية وتزوّده بعناصر غذائية مفيدة دون أي صوديوم مضاف.
وشدد الخبراء على أهمية الاعتماد على هذه البدائل للجميع، وبشكل خاص لمَن يعانون من مشكلات صحية كالضغط المرتفع أو أمراض القلب والكلى، لتحسين جودة الحياة والحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل.
المصدر
صحة وتغذية
بدائل الملح
بدائل صحية للملح
ضغط.
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