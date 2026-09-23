أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء
صحة وتغذية
2026-09-23 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، ونُشرت في "المجلة الدولية للسرطان"، عن أدلة جديدة تشير إلى وجود ارتباط بين استهلاك المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.
وأوضحت الدراسة، التي تُعدّ من الأكبر من نوعها، أنّ تفضيل شرب الشاي أو القهوة بدرجات حرارة مرتفعة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء (SCC)، وهو أحد الأنواع الرئيسية لسرطان المريء، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بتناولها دافئة.
واستند الباحثون إلى تحليل بيانات صحية لنحو 980 ألف شخص بالغ في منتصف العمر في المملكة المتحدة، مأخوذة من "دراسة المليون امرأة" و"البنك الحيوي البريطاني". وخلال فترة المتابعة، سُجّلت 2,348 حالة إصابة بالمرض.
وأظهرت التحليلات أنّ الخطر ارتفع تدريجياً مع زيادة حرارة المشروب، إذ تضاعف تقريباً لدى الأشخاص الذين يفضّلون مشروباتهم "ساخنة"، وارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لدى مَن يفضّلونها "ساخنة جداً"، مقارنة بمَن يتناولونها دافئة.
كما ارتبط شرب ستة أكواب أو أكثر من المشروبات الساخنة يومياً بزيادة خطر الإصابة بنسبة 71 في المئة مقارنة بمَن يشربون كميات أقل، بغضّ النظر عن إضافة الحليب.
ويرجّح الباحثون أن يكون هذا الارتباط ناجماً عن الضرر الحراري المتكرر الذي قد تُحدثه السوائل شديدة السخونة في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، ما قد يؤدي إلى إصابات والتهابات متكررة في الأنسجة ويهيئ بيئة قد تزيد، على المدى الطويل، احتمال حدوث تغيرات سرطانية.
وتصنّف الوكالة الدولية لبحوث السرطان شرب المشروبات شديدة السخونة، أي التي تتجاوز حرارتها نحو 65 درجة مئوية، ضمن العوامل "المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان".
ورغم أن سرطان المريء أقل شيوعاً من أنواع أخرى من السرطان، وأن عوامل مثل التدخين واستهلاك الكحول تلعب دوراً مهماً في زيادة خطر الإصابة به، تشير النتائج إلى إجراء وقائي بسيط: ترك المشروب ليبرد قليلاً قبل تناوله، بدلاً من شربه وهو شديد السخونة.
المصدر
صحة وتغذية
مشروبات ساخنة
شاي
قهوة
سرطان المريء.
قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-14
الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2026-07-14
الجلوس المتواصل تحت المجهر... دراسة تربطه بارتفاع خطر السرطان وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2026-09-09
كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة
صحة وتغذية
2026-09-09
كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة
0
آخر الأخبار
2026-08-25
وزير الأشغال اللبنانيّ: نعمل بداية على تطوير المرافئ وهناك دراسة لربط مرفأ طرابلس بالعبودية
آخر الأخبار
2026-08-25
وزير الأشغال اللبنانيّ: نعمل بداية على تطوير المرافئ وهناك دراسة لربط مرفأ طرابلس بالعبودية
0
صحة وتغذية
2026-07-31
ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف
صحة وتغذية
2026-07-31
ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:48
قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها
صحة وتغذية
12:48
قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها
0
صحة وتغذية
10:02
خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
صحة وتغذية
10:02
خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
0
صحة وتغذية
2026-09-22
تحذير طبّي: النحافة والوزن الطبيعي لا يضمنان سلامة الكبد من الدهون
صحة وتغذية
2026-09-22
تحذير طبّي: النحافة والوزن الطبيعي لا يضمنان سلامة الكبد من الدهون
0
صحة وتغذية
2026-09-22
قبل تناول دواء الضغط… انتبهوا إلى الساعة!
صحة وتغذية
2026-09-22
قبل تناول دواء الضغط… انتبهوا إلى الساعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-13
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
منوعات
2026-07-13
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
0
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
0
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس
0
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
0
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
0
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
0
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
0
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
2
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
3
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
5
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
6
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
7
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More