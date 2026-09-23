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المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء

صحة وتغذية
2026-09-23 | 07:21
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المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء
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المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، ونُشرت في "المجلة الدولية للسرطان"، عن أدلة جديدة تشير إلى وجود ارتباط بين استهلاك المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأوضحت الدراسة، التي تُعدّ من الأكبر من نوعها، أنّ تفضيل شرب الشاي أو القهوة بدرجات حرارة مرتفعة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء (SCC)، وهو أحد الأنواع الرئيسية لسرطان المريء، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بتناولها دافئة.

واستند الباحثون إلى تحليل بيانات صحية لنحو 980 ألف شخص بالغ في منتصف العمر في المملكة المتحدة، مأخوذة من "دراسة المليون امرأة" و"البنك الحيوي البريطاني". وخلال فترة المتابعة، سُجّلت 2,348 حالة إصابة بالمرض.

وأظهرت التحليلات أنّ الخطر ارتفع تدريجياً مع زيادة حرارة المشروب، إذ تضاعف تقريباً لدى الأشخاص الذين يفضّلون مشروباتهم "ساخنة"، وارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لدى مَن يفضّلونها "ساخنة جداً"، مقارنة بمَن يتناولونها دافئة.

كما ارتبط شرب ستة أكواب أو أكثر من المشروبات الساخنة يومياً بزيادة خطر الإصابة بنسبة 71 في المئة مقارنة بمَن يشربون كميات أقل، بغضّ النظر عن إضافة الحليب.

ويرجّح الباحثون أن يكون هذا الارتباط ناجماً عن الضرر الحراري المتكرر الذي قد تُحدثه السوائل شديدة السخونة في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، ما قد يؤدي إلى إصابات والتهابات متكررة في الأنسجة ويهيئ بيئة قد تزيد، على المدى الطويل، احتمال حدوث تغيرات سرطانية.

وتصنّف الوكالة الدولية لبحوث السرطان شرب المشروبات شديدة السخونة، أي التي تتجاوز حرارتها نحو 65 درجة مئوية، ضمن العوامل "المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان".

ورغم أن سرطان المريء أقل شيوعاً من أنواع أخرى من السرطان، وأن عوامل مثل التدخين واستهلاك الكحول تلعب دوراً مهماً في زيادة خطر الإصابة به، تشير النتائج إلى إجراء وقائي بسيط: ترك المشروب ليبرد قليلاً قبل تناوله، بدلاً من شربه وهو شديد السخونة.
 

صحة وتغذية

مشروبات ساخنة

شاي

قهوة

سرطان المريء.

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