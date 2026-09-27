أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
10 دقائق فقط… هذا ما يفعله الجري البطيء بمزاجك وتركيزك
صحة وتغذية
2026-09-27 | 15:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
10 دقائق فقط… هذا ما يفعله الجري البطيء بمزاجك وتركيزك
قد لا تحتاج إلى الركض بأقصى سرعة أو خوض تمرين شاق لتحسين مزاجك وتعزيز قدرتك على التركيز، إذ أظهرت دراسة أنّ 10 دقائق فقط من الجري البطيء قد تكون كافية لإحداث تحسّن موقت في المزاج وبعض الوظائف الإدراكية.
وأجرى باحثون من جامعة تسوكوبا اليابانية دراسة شملت 24 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، خضعوا لجلسة من الجري البطيء على جهاز المشي لمدة 10 دقائق، إضافة إلى جلسة أخرى للراحة بهدف مقارنة النتائج.
وأظهرت النتائج أنّ المشاركين كانوا أسرع في أداء اختبار يقيس الانتباه والقدرة على ضبط الاستجابة بعد الجري، كما سجّلوا مستويات أعلى من اليقظة والمزاج الإيجابي مقارنة بفترة الراحة.
وكشفت مراقبة نشاط الدماغ بعد التمرين عن زيادة في نشاط مناطق من القشرة الجبهية الأمامية، التي تؤدي دورًا مهمًا في عدد من الوظائف التنفيذية، بينها التركيز واتخاذ القرارات.
وكان التمرين خفيفًا عمدًا، إذ تراوحت سرعة المشاركين بين 1.9 و3.7 أميال في الساعة، فيما تراوح متوسط معدل ضربات القلب بين 105 و107 ضربات في الدقيقة.
وخلص الباحثون إلى أنّ جلسة واحدة من الجري، حتى بوتيرة بطيئة، قد تساعد على تحسين المزاج وبعض الوظائف التنفيذية في الدماغ. كما لاحظوا أنّ زيادة حركة الرأس صعودًا وهبوطًا أثناء الجري ارتبطت بمزاج أكثر إيجابية بعد التمرين، إلا أنّ هذه النتيجة كانت استكشافية ولا تثبت وجود علاقة سببية.
وأشار الطبيب جون لا بوما، الذي لم يشارك في الدراسة، إلى أنّ النشاط البدني الخفيف قد ينشّط مسارات عصبية مرتبطة بالنورإبينفرين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان يؤديان دورًا في اليقظة والتركيز وضبط النفس.
لكنه شدد على أنّ جلسة قصيرة من التمارين لا تُعد علاجًا شاملًا، فيما أوضح الطبيب سكوت ناس أنّ تأثيرها قد يكون موقتًا، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق، ولا يمكن أن تكون بديلًا من الرعاية الطبية عند الحاجة إليها.
وتبقى الدراسة محدودة بسبب اقتصارها على 24 شابًا سليمًا، وقياس التأثيرات مباشرة بعد جلسة واحدة من التمارين، لذلك لا يمكن تعميم نتائجها على كبار السن أو المبتدئين في الجري أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.
وللاستفادة عمليًا، اقترح لا بوما المشي لمدة 10 دقائق في الهواء الطلق قبل الفترات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز، مع إضافة فترات من الجري لمدة 30 ثانية بوتيرة تسمح للشخص بالتحدث بجمل كاملة من دون الشعور بضيق شديد في التنفس.
ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الأول، أو الذين خضعوا لجراحة حديثة أو يعانون من آلام في المفاصل، باستشارة الطبيب قبل البدء بروتين رياضي جديد.
المصدر
صحة وتغذية
دقائق
يفعله
الجري
البطيء
بمزاجك
وتركيزك
شيء عالق في عينك؟: خطأ بسيط قد يؤذي القرنية… إليك الطريقة الصحيحة للتصرف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-08-10
تناول الثوم يومياً: هذا ما يفعله بقلبك وجسمك
صحة وتغذية
2026-08-10
تناول الثوم يومياً: هذا ما يفعله بقلبك وجسمك
0
آخر الأخبار
2026-07-31
ترامب: الإيرانيون يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض
آخر الأخبار
2026-07-31
ترامب: الإيرانيون يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض
0
آخر الأخبار
2026-07-15
الرئيس بري رفع الجلسة ١٠ دقائق بسبب الخلاف حول اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد
آخر الأخبار
2026-07-15
الرئيس بري رفع الجلسة ١٠ دقائق بسبب الخلاف حول اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد
0
آخر الأخبار
2026-06-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب
آخر الأخبار
2026-06-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:50
شيء عالق في عينك؟: خطأ بسيط قد يؤذي القرنية… إليك الطريقة الصحيحة للتصرف
صحة وتغذية
12:50
شيء عالق في عينك؟: خطأ بسيط قد يؤذي القرنية… إليك الطريقة الصحيحة للتصرف
0
صحة وتغذية
12:46
بعد تشخيص السكري تبدأ مرحلة حاسمة… القلب والكلى في دائرة الخطر
صحة وتغذية
12:46
بعد تشخيص السكري تبدأ مرحلة حاسمة… القلب والكلى في دائرة الخطر
0
صحة وتغذية
12:38
هل الأطعمة فائقة المعالجة "سامة" فعلًا؟... اختصاصية تغذية تكشف الحقيقة
صحة وتغذية
12:38
هل الأطعمة فائقة المعالجة "سامة" فعلًا؟... اختصاصية تغذية تكشف الحقيقة
0
صحة وتغذية
05:53
20 دقيقة من الرياضة تنافس القيلولة… ماذا تفعل بالذاكرة بعد ليلة بلا نوم؟
صحة وتغذية
05:53
20 دقيقة من الرياضة تنافس القيلولة… ماذا تفعل بالذاكرة بعد ليلة بلا نوم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-14
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اعتراض عدد قليل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل وانتهاء حالة الطوارئ
خبر عاجل
2026-03-14
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اعتراض عدد قليل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل وانتهاء حالة الطوارئ
0
منوعات
2026-04-29
جوازات سفر أميركية تثير الجدل... نسخة تذكارية خاصة تحمل صورة ترامب وتوقيعه الذهبي (صورة)
منوعات
2026-04-29
جوازات سفر أميركية تثير الجدل... نسخة تذكارية خاصة تحمل صورة ترامب وتوقيعه الذهبي (صورة)
0
آخر الأخبار
2026-03-09
وزير الخارجية الهندي: الجانب الإيراني طلب الإذن برسو ثلاث سفن ونعتقد أن السماح لسفن إيرانية بالرسو هو الأمر الصائب
آخر الأخبار
2026-03-09
وزير الخارجية الهندي: الجانب الإيراني طلب الإذن برسو ثلاث سفن ونعتقد أن السماح لسفن إيرانية بالرسو هو الأمر الصائب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-10
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-10
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
0
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
0
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
3
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
4
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
5
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
6
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
7
أمن وقضاء
02:32
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية
أمن وقضاء
02:32
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية
8
أخبار دولية
23:52
وزير الخزانة الأميركي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا
أخبار دولية
23:52
وزير الخزانة الأميركي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More