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الدهون ليست عدواً لجسمك… إليك لماذا قد يكون التخلص منها خطيراً
صحة وتغذية
2026-09-28 | 09:30
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الدهون ليست عدواً لجسمك… إليك لماذا قد يكون التخلص منها خطيراً
لطالما ارتبطت الدهون بصورة سلبية، في ظل انتشار الحميات الغذائية والمنتجات قليلة الدهون والنصائح التي تشجع على خفض نسبة الدهون في الجسم إلى أدنى مستوى ممكن. لكن خبراء يؤكدون أنّ الدهون ليست عدواً للجسم، بل تؤدي وظائف حيوية أساسية، وأنّ انخفاضها بشكل مفرط قد يكون ضاراً بقدر زيادتها.
فالدهون لا تقتصر وظيفتها على تخزين الطاقة، بل تُعد عضواً نشطاً ينظم العديد من وظائف الجسم. وتنتج الخلايا الدهنية هرمونات، أبرزها اللبتين، الذي يرسل إشارات إلى الدماغ حول كمية الطاقة المخزنة والشعور بالشبع. كما تساعد الدهون في الحفاظ على حرارة الجسم، إذ تعمل الدهون البيضاء كطبقة عازلة، بينما تساهم الدهون البنية والبيج في إنتاج الحرارة.
لكن انخفاض نسبة الدهون بشكل حاد نتيجة تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يدفع الجسم إلى ما يشبه «وضع المجاعة»، فيبدأ بتوفير الطاقة على حساب وظائف أساسية، بينها المناعة وبناء العظام وإصلاحها، وقد يلجأ إلى استهلاك العضلات كمصدر للطاقة.
كما يمكن أن يؤدي نقص الدهون الشديد إلى اضطرابات هرمونية وتراجع مستويات التستوستيرون والطاقة والأداء البدني لدى الرجال، واضطراب الدورة الشهرية لدى بعض النساء. وفي الحالات القصوى، قد يتسبب النقص الحاد في الدهون بأضرار طويلة الأمد في الأعضاء أو حتى الوفاة، كما قد يحدث في حالات فقدان الشهية العصبي.
ولا توجد نسبة مثالية واحدة للدهون تناسب الجميع، إذ تختلف الاحتياجات بحسب الجنس والعمر والعوامل الفردية. ووفق الإرشادات العامة التي أوردها التقرير، تتراوح نسبة الدهون لدى الرجال البالغين الأصحاء عادة بين 10 بالمئة و20 بالمئة، ولدى النساء بين 20 بالمئة و29 بالمئة.
كما يؤكد الخبراء أنّ مكان تخزين الدهون مهم أيضاً، إذ تُعد الدهون الحشوية المتراكمة حول الأعضاء الداخلية أكثر خطورة، وترتبط بارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وبينما يمكن استخدام تقنيات مثل فحص "DEXA" لتقييم تركيب الجسم، فإنّ موازين الدهون المنزلية واختبارات ثنيات الجلد لا تعطي دائماً نتائج دقيقة.
ويخلص الخبراء إلى أنّ الهدف الصحي لا ينبغي أن يكون التخلص من أكبر قدر ممكن من الدهون، بل الحفاظ على نسبة مناسبة ومتوازنة منها. ومع التقدم في العمر، تميل كتلة الدهون إلى الارتفاع بينما تتراجع العضلات والعظام، ما يجعل التغذية الجيدة والنشاط البدني وتمارين القوة عوامل مهمة للحفاظ على صحة الجسم. فالدهون، كما تقول أستاذة الغدد الصماء إليف أورال، ليست مجرد شيء يجب التخلص منه، بل تؤدي وظائف بيولوجية أساسية تجعلها "قوية وجميلة".
مصدر
صحة وتغذية
الدهون
الجسم
الحميات الغذائية
منتجات قليلة الدهون
نصائح
نحافة.
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