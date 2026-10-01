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بعد سنوات من العلاج… طفلة بمتلازمة داون تصنع سابقة طبية وتقرع جرس الشفاء
صحة وتغذية
2026-10-01 | 08:28
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بعد سنوات من العلاج… طفلة بمتلازمة داون تصنع سابقة طبية وتقرع جرس الشفاء
قرعت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 7 سنوات جرس انتهاء علاجها من ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد في مستشفى "ألدر هاي" للأطفال في ليفربول، بعد رحلة علاج استمرت سنوات. وتُعدّ أليا، من مدينة كرو في تشيشاير، أول طفلة مصابة بمتلازمة داون تشارك في تجربة سريرية تهدف إلى اعتماد نهج علاجي أكثر استهدافاً للأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات العلاج.
وشُخّصت أليا بابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، الذي يصيب الدم ونخاع العظم، قبل فترة قصيرة من بلوغها الرابعة. وخلال التجربة السريرية، تلقت علاجاً مناعياً باستخدام دواء "بليناتوموماب"، الذي يعمل على مساعدة الجهاز المناعي في استهداف الخلايا السرطانية، في نهج يختلف عن العلاج الكيميائي التقليدي.
وقالت استشارية أمراض الدم لدى الأطفال، الدكتورة كات ليندسي، إنّ هذا النهج يمثل تطوراً مهماً، إذ يتيح تقديم علاج أكثر استهدافاً وأقل قسوة على الأطفال. وأشارت إلى أنّ بعض المرضى يشعرون بأنهم أقرب إلى حالتهم الطبيعية خلال تلقي العلاج المناعي مقارنة بفترات العلاج الكيميائي.
وأضافت أنّ الهدف يتمثل في الوصول إلى مرحلة يمكن فيها اختيار العلاج الأنسب لكل طفل، بما يمنحه أفضل فرصة ممكنة للشفاء مع الحد من الآثار الجانبية للعلاج.
وشكّلت لحظة قرع الجرس محطة مؤثرة لعائلة أليا، إذ وصفت شقيقتها الكبرى أوين، البالغة من العمر 8 سنوات، اللحظة بأنها "مثيرة جداً"، فيما أعرب والدها حاجي عن امتنانه للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى الذين ساندوا العائلة طوال رحلة العلاج.
وبحسب مؤسسة Cancer Research UK، يرتبط وجود متلازمة داون بارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع ابيضاض الدم لدى الأطفال.
المصدر
صحة وتغذية
سرطان اطفال
شفاء طفلة
متلازمة داون.
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