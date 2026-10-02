أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
1 من كل 8 حالات سرطان… عدوى شائعة قد تكون السبب
صحة وتغذية
2026-10-02 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
1 من كل 8 حالات سرطان… عدوى شائعة قد تكون السبب
كشفت دراسة جديدة أن نحو واحدة من كل ثماني حالات سرطان جديدة حول العالم عام 2024، أي ما يقارب 2.3 مليون حالة، كانت مرتبطة بعدوى. وحلّل الباحثون في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) بيانات السرطان لعام 2024، وحددوا 12 نوعاً من العدوى المرتبطة بالإصابة بالسرطان.
وشملت هذه العدوى جرثومة المعدة (H. pylori)، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وفيروسَي التهاب الكبد B وC، وفيروس إبشتاين-بار وغيرها. وكانت خمس عدوى مسؤولة عن الغالبية العظمى من الحالات المرتبطة بالعدوى، بينها نحو 760 ألف حالة مرتبطة بجرثومة المعدة، و750 ألفاً بفيروس HPV، و360 ألفاً بالتهاب الكبد B، و260 ألفاً بفيروس إبشتاين-بار، و160 ألفاً بالتهاب الكبد C.
وأشار الباحثون إلى أنّ العديد من هذه السرطانات يمكن الوقاية منها أو الحد من خطرها عبر التطعيم والفحوصات والعلاج المبكر.
وقال اختصاصي الأورام الدكتور جوشوا كوهين إن فيروس HPV يُعد من أبرز العوامل المرتبطة بسرطانات عنق الرحم والمهبل والشرج والقضيب، إضافة إلى بعض سرطانات الحلق، موضحاً أنّ معظم الأشخاص المصابين بالفيروس يتخلصون منه بشكل طبيعي ولا يصابون بالسرطان. كما ترتبط جرثومة المعدة بسرطان المعدة، خصوصاً في بعض مناطق العالم.
وشدد كوهين على أنّ الإصابة بإحدى هذه العدوى لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إذ إنّ الغالبية العظمى من المصابين بـHPV أو جرثومة المعدة أو التهاب الكبد B وC لن يصابوا بالسرطان.
وأكد كوهين على أهمية الحصول على العلاج المناسب، والاستفادة من اللقاحات المتاحة، خصوصاً لقاح HPV، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل ألم أعلى البطن، أو الارتجاع، أو نزيف مهبلي غير طبيعي، أو ألم أثناء البلع.
مصدر
صحة وتغذية
سرطان
عدوى
باحثون
دراسة
جرثومة المعدة
صحة.
التالي
احذروا السكريات مع المضادات الحيوية… دراسة تكشف خطرًا غير متوقع
تغيير وضعية نوم الرضيع قد ينقذ حياته… بيانات جديدة تحذّر من مخاطر النوم غير الآمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-09
تحذير صادم من الصحة العالمية: إصابات السرطان قد تقفز إلى 35 مليون حالة سنوياً
صحة وتغذية
2026-07-09
تحذير صادم من الصحة العالمية: إصابات السرطان قد تقفز إلى 35 مليون حالة سنوياً
0
صحة وتغذية
2026-08-26
تحذير لمرضى السرطان... مكملات شائعة قد تُضعف فعالية العلاج الكيميائي
صحة وتغذية
2026-08-26
تحذير لمرضى السرطان... مكملات شائعة قد تُضعف فعالية العلاج الكيميائي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-30
لقاح سرطان شخصي بتقنية mRNA يحقق نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-30
لقاح سرطان شخصي بتقنية mRNA يحقق نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
0
أخبار دولية
2026-09-17
فرنسا تسجل 8 آلاف وفاة إضافية بسبب موجات الحرّ
أخبار دولية
2026-09-17
فرنسا تسجل 8 آلاف وفاة إضافية بسبب موجات الحرّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:31
دراسة تقلب تقديرات استمرت لعقود... هل جرى تضخيم أحد مخاطر فحص سرطان الثدي؟
صحة وتغذية
10:31
دراسة تقلب تقديرات استمرت لعقود... هل جرى تضخيم أحد مخاطر فحص سرطان الثدي؟
0
صحة وتغذية
09:59
احذروا السكريات مع المضادات الحيوية… دراسة تكشف خطرًا غير متوقع
صحة وتغذية
09:59
احذروا السكريات مع المضادات الحيوية… دراسة تكشف خطرًا غير متوقع
0
صحة وتغذية
06:54
تغيير وضعية نوم الرضيع قد ينقذ حياته… بيانات جديدة تحذّر من مخاطر النوم غير الآمن
صحة وتغذية
06:54
تغيير وضعية نوم الرضيع قد ينقذ حياته… بيانات جديدة تحذّر من مخاطر النوم غير الآمن
0
صحة وتغذية
2026-10-01
3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟
صحة وتغذية
2026-10-01
3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-10
الليكود يتهم محمد دحلان بتسريب تقرير تلقي نتانياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم حماس والتدخل بالانتخابات
أخبار دولية
2026-09-10
الليكود يتهم محمد دحلان بتسريب تقرير تلقي نتانياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم حماس والتدخل بالانتخابات
0
خبر عاجل
2026-01-12
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
2026-01-12
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
0
أخبار لبنان
2026-07-12
إبراهيم الموسوي أكد تمسّك حزب الله بخيار المقاومة: الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج
أخبار لبنان
2026-07-12
إبراهيم الموسوي أكد تمسّك حزب الله بخيار المقاومة: الضغوط الخارجية لن تغيّر هذا النهج
0
أخبار دولية
2026-09-06
ثوران بركان أناك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة والصيد في إندونيسيا
أخبار دولية
2026-09-06
ثوران بركان أناك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة والصيد في إندونيسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:55
أطباق خريفية مع الشيف فادي زغيب: سلطة موسمية والسمك المحمّر مع باستا لينغويني (فيديو)
عالم الطبخ
09:55
أطباق خريفية مع الشيف فادي زغيب: سلطة موسمية والسمك المحمّر مع باستا لينغويني (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:52
نواف سلام يعود الى النبطية برسالتين
تقارير نشرة الاخبار
08:52
نواف سلام يعود الى النبطية برسالتين
0
أخبار لبنان
07:02
المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب: ندعو إلى دعم المفاوضات وحصر السلاح بيد الدولة والتقدّم في الإصلاح الاقتصادي
أخبار لبنان
07:02
المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب: ندعو إلى دعم المفاوضات وحصر السلاح بيد الدولة والتقدّم في الإصلاح الاقتصادي
0
أخبار لبنان
06:35
وزير الصحة يعرض ملف التغطية الدوائية
أخبار لبنان
06:35
وزير الصحة يعرض ملف التغطية الدوائية
0
أخبار دولية
06:29
طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون
أخبار دولية
06:29
طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون
0
أخبار دولية
03:25
ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها
أخبار دولية
03:25
ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
0
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
2
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
3
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
4
حال الطقس
05:32
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
05:32
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
5
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
6
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
7
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
8
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More