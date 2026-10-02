1 من كل 8 حالات سرطان… عدوى شائعة قد تكون السبب

كشفت دراسة جديدة أن نحو واحدة من كل ثماني حالات سرطان جديدة حول العالم عام 2024، أي ما يقارب 2.3 مليون حالة، كانت مرتبطة بعدوى. وحلّل الباحثون في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) بيانات السرطان لعام 2024، وحددوا 12 نوعاً من العدوى المرتبطة بالإصابة بالسرطان.



وشملت هذه العدوى جرثومة المعدة (H. pylori)، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وفيروسَي التهاب الكبد B وC، وفيروس إبشتاين-بار وغيرها. وكانت خمس عدوى مسؤولة عن الغالبية العظمى من الحالات المرتبطة بالعدوى، بينها نحو 760 ألف حالة مرتبطة بجرثومة المعدة، و750 ألفاً بفيروس HPV، و360 ألفاً بالتهاب الكبد B، و260 ألفاً بفيروس إبشتاين-بار، و160 ألفاً بالتهاب الكبد C.



وأشار الباحثون إلى أنّ العديد من هذه السرطانات يمكن الوقاية منها أو الحد من خطرها عبر التطعيم والفحوصات والعلاج المبكر.

وقال اختصاصي الأورام الدكتور جوشوا كوهين إن فيروس HPV يُعد من أبرز العوامل المرتبطة بسرطانات عنق الرحم والمهبل والشرج والقضيب، إضافة إلى بعض سرطانات الحلق، موضحاً أنّ معظم الأشخاص المصابين بالفيروس يتخلصون منه بشكل طبيعي ولا يصابون بالسرطان. كما ترتبط جرثومة المعدة بسرطان المعدة، خصوصاً في بعض مناطق العالم.



وشدد كوهين على أنّ الإصابة بإحدى هذه العدوى لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إذ إنّ الغالبية العظمى من المصابين بـHPV أو جرثومة المعدة أو التهاب الكبد B وC لن يصابوا بالسرطان.

وأكد كوهين على أهمية الحصول على العلاج المناسب، والاستفادة من اللقاحات المتاحة، خصوصاً لقاح HPV، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل ألم أعلى البطن، أو الارتجاع، أو نزيف مهبلي غير طبيعي، أو ألم أثناء البلع.