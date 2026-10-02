احذروا السكريات مع المضادات الحيوية… دراسة تكشف خطرًا غير متوقع

كشفت دراسة جديدة أنّ تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أثناء الخضوع للعلاج بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى اضطراب ميكروبيوم الأمعاء، ما قد يزيد من قابلية الإصابة بعدوى خطيرة.

واستندت الدراسة إلى تحليل أكثر من ألف عينة براز جُمعت من 173 مريضًا بالسرطان كانوا يتلقون المضادات الحيوية قبل الخضوع لعمليات زرع الخلايا الجذعية.



وأظهرت النتائج أنّ المضادات الحيوية تؤدي بحد ذاتها إلى تراجع تنوع البكتيريا في الأمعاء، إلّا أنّ تناول السكريات، ولا سيما السكريات المضافة، ارتبط بتفاقم هذا التأثير.





كما رصد الباحثون زيادة في أعداد بكتيريا Enterococcus faecium، وهي بكتيريا يمكن أن تعيش بصورة طبيعية في الأمعاء، لكن اضطراب التوازن البكتيري قد يسمح لها بالتكاثر بشكل مفرط، وفي بعض الحالات الانتقال إلى مجرى الدم والتسبب في التهابات خطيرة مثل تعفن الدم. ووفق الدراسة ، تراجعت درجة تنوع ميكروبيوم الأمعاء بنحو 24 بالمئة مع كل زيادة قدرها 100 غرام تقريبًا في استهلاك الحلويات خلال فترة العلاج بالمضادات الحيوية.كما رصد الباحثون زيادة في أعداد بكتيريا Enterococcus faecium، وهي بكتيريا يمكن أن تعيش بصورة طبيعية في الأمعاء، لكن اضطراب التوازن البكتيري قد يسمح لها بالتكاثر بشكل مفرط، وفي بعض الحالات الانتقال إلى مجرى الدم والتسبب في التهابات خطيرة مثل تعفن الدم.

وأظهرت تجارب إضافية على الفئران أنّ الجمع بين المضادات الحيوية والسكريات المضافة أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات هذه البكتيريا.



ولاحظ الباحثون كذلك أنّ المرضى الذين تناولوا كميات من السكر تفوق المتوسط سجلوا خطرًا أعلى بنحو 12 بالمئة للوفاة بعد عمليات زرع الخلايا الجذعية. إلا أن الباحثين شددوا على أنّ الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، إذ لم تكن تجربة سريرية عشوائية ومضبوطة.



وبحسب الباحثين، لا تعني النتائج ضرورة الامتناع عن السكريات طوال فترة العلاج، لكنها تشير إلى أنّ الحد من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أثناء استخدام المضادات الحيوية قد يكون خيارًا منطقيًا، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت النتائج تنطبق أيضًا على الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية خارج المستشفيات.