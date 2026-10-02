تغيير وضعية نوم الرضيع قد ينقذ حياته… بيانات جديدة تحذّر من مخاطر النوم غير الآمن

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أنّ نحو 3400 رضيعاً توفوا في البلاد عام 2024 نتيجة حالات وفاة مفاجئة وغير متوقعة خلال السنة الأولى من العمر.





وأظهرت البيانات أنّ 78 بالمئة من الحالات تضمنت استخدام أغطية أو فراش ناعم، فيما حدثت 75 بالمئة من الوفيات على أسطح نوم غير مخصصة للرضع، و59 بالمئة منها تضمنت مشاركة سطح النوم مع شخص آخر أو حيوان، بينما وُجد 46 بالمئة من الأطفال نائمين على بطونهم أو جوانبهم بدلاً من ظهورهم. وتشمل هذه الفئات عوامل متداخلة، ما يعني أنّ بعض الحالات تضمنت أكثر من عامل خطر.



وبحسب توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، ينبغي وضع الرضيع على ظهره عند كل مرة ينام فيها، بما في ذلك القيلولة، على سطح صلب ومستوي ومخصص لنوم الأطفال، مثل السرير أو المهد. ووفق موقع " سي أن أن "، فقد كشف تحليل نحو 4861 حالة وفاة بين عامَي 2020 و2024 أنّ 73 بالمئة منها ارتبطت بعوامل تتعلق بالنوم غير الآمن.وأظهرت البيانات أنّ 78 بالمئة من الحالات تضمنت استخدام أغطية أو فراش ناعم، فيما حدثت 75 بالمئة من الوفيات على أسطح نوم غير مخصصة للرضع، و59 بالمئة منها تضمنت مشاركة سطح النوم مع شخص آخر أو حيوان، بينما وُجد 46 بالمئة من الأطفال نائمين على بطونهم أو جوانبهم بدلاً من ظهورهم. وتشمل هذه الفئات عوامل متداخلة، ما يعني أنّ بعض الحالات تضمنت أكثر من عامل خطر.وبحسب توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، ينبغي وضع الرضيع على ظهره عند كل مرة ينام فيها، بما في ذلك القيلولة، على سطح صلب ومستوي ومخصص لنوم الأطفال، مثل السرير أو المهد.

كما يُنصح بإبقاء مساحة النوم خالية من الوسائد والبطانيات والألعاب والأغراض الناعمة، مع إمكانية استخدام ملابس نوم مناسبة أو بطانية قابلة للارتداء بدلاً من الأغطية الفضفاضة. وتوصي الأكاديمية أيضاً بمشاركة الغرفة مع الرضيع، من دون مشاركة السرير، ويفضل خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل.



ويحذّر الخبراء من النوم المشترك، لأنّ البالغ أو الطفل أو الحيوان قد يتدحرج على الرضيع أو يعيق مجرى تنفسه، كما قد ينحشر الطفل بين المرتبة والجدار أو قطع الأثاث. وتُظهر بيانات CDC أنّ 74 بالمئة من حالات الاختناق المرتبطة بعوامل النوم غير الآمن تضمنت أغطية ناعمة أعاقت مجرى التنفس.

كما يُنصح بتجنب التدخين والتعرّض للتدخين السلبي، والحرص على الرضاعة الطبيعية وتقديم اللهاية أثناء القيلولة ووقت النوم، إلى جانب المتابعة الطبية والتطعيمات الموصى بها.



ويشير الخبراء إلى أنّ مقاعد السيارات وعربات الأطفال وحاملات الرضع ليست أماكن مخصصة للنوم الروتيني، ولذلك ينبغي نقل الطفل إلى سطح نوم آمن عند الوصول إلى الوجهة. كما ينصح الآباء، خصوصاً عند إطعام الطفل ليلاً وهم يشعرون بالإرهاق، بإبقاء سرير الرضيع بجوار سريرهم وإعادته إلى مساحة نومه المنفصلة بعد الانتهاء من إطعامه أو تهدئته.