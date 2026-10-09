ملعقتان من زبدة الفول السوداني يومياً... فوائد قد تفاجئكم و4 مخاطر تستدعي الانتباه!

ليست زبدة الفول السوداني مجرّد إضافة لذيذة إلى الوجبات، بل تُعدّ مصدراً للبروتين والدهون الصحية والألياف، ما يجعلها خياراً غذائياً مفيداً عند تناولها باعتدال. لكنّ بعض المخاطر المرتبطة بها تستدعي الانتباه، خصوصاً عند اختيار المنتج وتحديد الكمية المستهلكة.



وبحسب تقرير نشره موقع Health المتخصّص في الشؤون الصحية، توفّر حصّة من زبدة الفول السوداني، تعادل ملعقتين كبيرتين، نحو 7 غرامات من البروتين، الذي يساهم في بناء الأنسجة وإصلاحها والحفاظ على الكتلة العضلية، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة.



فوائد غذائية متعددة



تحتوي زبدة الفول السوداني على فيتامينات ومعادن، أبرزها فيتامين E وبعض فيتامينات المجموعة B، إضافةً إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس، وهي عناصر تؤدي أدواراً مختلفة في دعم وظائف الجسم.



وتتميّز أيضاً باحتوائها على الدهون غير المشبعة، التي قد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عند استخدامها بديلاً من الدهون المشبعة، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.



كما يساعد البروتين والألياف والدهون الموجودة فيها على تعزيز الشعور بالشبع، وقد يساهم إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن في تنظيم الشهية وإدارة الوزن، مع ضرورة الانتباه إلى حجم الحصة بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.



وفي ما يتعلق بالنوم، تحتوي زبدة الفول السوداني على حمض التربتوفان الأميني والمغنيسيوم، وهما عنصران يشاركان في عمليات مرتبطة بتنظيم النوم. لكن لا تتوافر أدلة كافية تؤكد أن تناول زبدة الفول السوداني بحد ذاته يحسّن جودة النوم.





رغم فوائدها الغذائية، يشدّد التقرير على ضرورة مراعاة أربعة عوامل أساسية:



1- الحساسية الغذائية: قد تسبّب زبدة الفول السوداني ردود فعل تحسّسية شديدة، قد تهدّد الحياة لدى الأشخاص المصابين بحساسية الفول السوداني.



2- السعرات الحرارية المرتفعة: تحتوي ملعقتان كبيرتان على نحو 190 سعرة حرارية، ما يجعل الاعتدال في الكمية مهماً، خصوصاً للأشخاص الذين يسعون إلى إدارة وزنهم.



3- السكريات والمكوّنات المضافة: تحتوي بعض المنتجات التجارية على سكريات مضافة وزيوت وملح بكميات متفاوتة، لذا يُفضّل اختيار الأنواع التي تتكوّن أساساً من الفول السوداني، مع قراءة الملصق الغذائي.



4- التلوّث الغذائي: قد تتعرّض بعض المنتجات للتلوّث ببكتيريا السالمونيلا أو بسموم الأفلاتوكسين الفطرية نتيجة مشكلات في الإنتاج أو التخزين، ما يستدعي شراء المنتجات من مصادر موثوقة ومتابعة أي تحذيرات أو قرارات سحب تصدر عن الجهات المختصة.



ويمكن إدراج زبدة الفول السوداني ضمن النظام الغذائي اليومي بإضافتها إلى شرائح التفاح أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان أو الزبادي، مع مراعاة حجم الحصة والاحتياجات الغذائية الفردية.



وتبقى زبدة الفول السوداني خياراً مغذّياً، لكن فوائدها تعتمد على نوع المنتج والكمية المستهلكة والنظام الغذائي العام، ولا تعني أن تناول ملعقتين منها يومياً ضروري للجميع.