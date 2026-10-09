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لا تاريخ عائلي ولا عمر محدّد... 4 حقائق عن سرطان الثدي قد تفاجئكم!

صحة وتغذية
2026-10-09 | 12:46
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لا تاريخ عائلي ولا عمر محدّد... 4 حقائق عن سرطان الثدي قد تفاجئكم!
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لا تاريخ عائلي ولا عمر محدّد... 4 حقائق عن سرطان الثدي قد تفاجئكم!

رغم حملات التوعية المستمرة بسرطان الثدي، لا تزال مفاهيم خاطئة تحيط بالمرض، من بينها الاعتقاد بأنه يصيب النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي فقط، أو أنه يقتصر على المتقدّمات في السن.

وتسلّط بيانات الجمعية الأميركية للسرطان الضوء على حقائق وأرقام تكشف طبيعة المرض وانتشاره، وتفنّد مجموعة من المعتقدات الشائعة.

1- سرطان الثدي ليس بالضرورة مرضاً وراثياً

خلافاً للاعتقاد السائد، لا تشترط الإصابة بسرطان الثدي وجود تاريخ عائلي للمرض، إذ تُشخَّص غالبية الحالات لدى نساء ليس لديهن تاريخ عائلي معروف. وتشير التقديرات إلى أن نحو 5% إلى 10% من حالات سرطان الثدي ترتبط بطفرات جينية موروثة.

2- سرطان الثدي لا يصيب النساء حصراً

رغم أن النساء يشكّلن الغالبية الساحقة من المصابين، يمكن أن يصيب سرطان الثدي الرجال أيضاً، وإن كانت حالاتهم تشكّل أقل من 1 بالمئة من إجمالي الإصابات. وتُسجَّل سنوياً آلاف الحالات الجديدة بين الرجال في الولايات المتحدة.

3- الإصابة ليست محصورة بالنساء الأكبر سناً

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع التقدّم في العمر، لكن النساء الشابات لسن بمنأى عنه. وتشير البيانات الأميركية إلى أن نحو 16 بالمئة من الحالات تُشخَّص لدى نساء دون سن الخمسين، مع رصد ارتفاع في معدلات الإصابة لدى الفئات العمرية الأصغر.

4- خطر الوفاة ليس متساوياً بين جميع الفئات

تكشف الإحصاءات الأميركية عن تفاوتات في نتائج المرض بين المجموعات السكانية، إذ تواجه النساء السود معدلات وفاة أعلى من النساء البيض، رغم أن معدلات الإصابة لديهن أقل إجمالاً.

وترتبط هذه الفجوات بعوامل متعددة، منها الاختلافات في أنواع الأورام، والتفاوت في فرص الكشف المبكر والحصول على العلاج والرعاية الصحية.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية عدم الاعتماد على التاريخ العائلي أو العمر وحدهما لتقدير خطر الإصابة، وضرورة الانتباه إلى أي تغيّرات غير معتادة في الثدي، واستشارة الطبيب بشأن الفحوص المناسبة وفق العمر وعوامل الخطر الفردية.

صحة وتغذية

سرطان الثدي

حقائق

شائعات

وراثة

نساء

اشعة للصدر

ماموغرافي.

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