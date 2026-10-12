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قبل سنوات من الإصابة… الذكاء الاصطناعي قد يكشف خطر سرطان الثدي عبر صور الماموغرام

صحة وتغذية
2026-10-12 | 15:06
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قبل سنوات من الإصابة… الذكاء الاصطناعي قد يكشف خطر سرطان الثدي عبر صور الماموغرام
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قبل سنوات من الإصابة… الذكاء الاصطناعي قد يكشف خطر سرطان الثدي عبر صور الماموغرام

كشفت دراسة جديدة أنّ أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تساعد الأطباء على تقدير خطر إصابة النساء بسرطان الثدي قبل سنوات من تشخيصه، من خلال تحليل التغيرات التي تطرأ على أنسجة الثدي عبر فحوصات التصوير الشعاعي للثدي.

واختبر باحثون من مركز "بيرلموتر" للسرطان التابع لجامعة نيويورك "لانغون هيلث" نموذجاً للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تقدير احتمال الإصابة بسرطان الثدي خلال السنوات الخمس المقبلة. واستند النموذج إلى أكثر من 313 ألف صورة شعاعية للثدي، جُمعت من أكثر من 161 ألف امرأة، فيما ركّز على مقارنة صور ثلاثية الأبعاد أُجريت على مدى سنوات، بدلاً من الاكتفاء بتحليل أحدث فحص.

وبحسب الباحثين، قد تساعد هذه التقنية في اكتشاف مؤشرات إضافية للخطر لا تكشفها التقييمات التقليدية، التي تعتمد عادةً على عوامل مثل التاريخ العائلي والطفرات الجينية. وقد يتيح ذلك للأطباء وضع خطط فحص أكثر ملاءمة لمستوى الخطر لدى كل امرأة، بما في ذلك بحث إمكانية إجراء فحوصات إضافية، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، للنساء اللواتي تظهر لديهن مؤشرات خطر مرتفعة.

وأوضحت اختصاصية تصوير الثدي والأستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد كوني ليمان، في تصريح لموقع "فوكس نيوز ديجيتال"، أنّ صور الماموغرام قد تحمل معلومات تتجاوز الكشف عن وجود السرطان في الوقت الحالي، لتساعد أيضاً في تقدير خطر الإصابة مستقبلاً.
 
وأضافت أنّ التقنية قد تتمكن من تحليل صور أُجريت سابقاً، من دون الحاجة إلى فحوصات جديدة أو تعريض النساء لإشعاع إضافي.

لكن ليمان شددت على أنّ تقييم المخاطر الناتج عن الذكاء الاصطناعي لا يُعدّ تشخيصاً للسرطان، ولا يمكنه التنبؤ بشكل مؤكد بإصابة المرأة بالمرض. كما أن انخفاض مستوى الخطر لا يلغي احتمالية الإصابة ولا يغني عن الفحوصات الدورية.
 
ولا يزال النموذج في مرحلة البحث، ولم يحصل بعد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستخدام السريري، فيما يعتزم الباحثون اختباره على بيانات من مراكز طبية أخرى وأنظمة مختلفة للتصوير ثلاثي الأبعاد، للتحقق من دقته وفعاليته.
 

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