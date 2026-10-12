أعراض سرطان الأطفال قد تمرّ من دون ملاحظة… إليكم العلامات التي تستدعي الانتباه

على الرغم من ندرة الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة، فإنه يُعدّ السبب الرئيسي للوفاة الناتجة عن الأمراض بين الأطفال دون سن الخامسة عشرة في المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيانات مؤسسة "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة"، يُشخَّص نحو 1900 طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاماً بالمرض سنوياً، فيما أظهر استطلاع أنّ أقل من ثلث الأهالي يشعرون بالثقة في قدرتهم على التعرّف إلى أعراضه.



وتروي جيما كارول، والدة أميليا البالغة 13 عاماً، تجربتها مع المرض، بعدما شُخّصت ابنتها العام الماضي بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهي الآن في مرحلة الهدأة. وتوضح أنّ الأعراض الأولى، ومنها التعب الشديد وضيق التنفس بعد مجهود بسيط، لم تثر القلق في البداية، إذ اعتُقد أنها ناتجة عن قلة اللياقة والإرهاق بعد المدرسة. لكن ظهور كدمات غير مبررة دفع العائلة إلى طلب المساعدة الطبية، ولم يستغرق الأمر سوى عشرة أيام حتى تأكد التشخيص.



ويشير اختصاصيون في أورام الأطفال إلى أهمية الانتباه إلى مجموعة من الأعراض التي تستمر أو تتفاقم مع الوقت، وأبرزها التعب الشديد، وشحوب البشرة، وظهور كدمات غير مبررة، إضافة إلى كتل أو تورمات تكبر تدريجياً أو لا تختفي. وينصح الخبراء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه العلامات، مؤكدين أنّ بعض أنواع السرطان لدى الأطفال قد تتطور بسرعة، ما يجعل التشخيص المبكر عاملاً أساسياً في بدء العلاج المناسب.



وفي إطار تعزيز الوعي، يدعو خبراء في مجال سرطان الأطفال إلى اعتماد قاعدة "الثلاثة"، التي تحثّ المتخصصين على التفكير في إحالة الطفل لإجراء فحوصات إضافية إذا ظهرت لديه ثلاثة أعراض مستمرة، أو زار الطبيب ثلاث مرات بسبب المشكلة نفسها، أو استمرت أعراض غير مفسرة لمدة ثلاثة أسابيع. ورغم ذلك، شهدت معدلات النجاة تحسناً ملحوظاً منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ يتجاوز معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة في المملكة المتحدة 80 بالمئة. ويؤكد الأطباء أن تسريع التشخيص قد يتيح أيضاً استخدام علاجات أقل كثافة.



في المقابل، تسلّط تجربة عائلة لينزي سوينسكوي الضوء على صعوبة التعرّف إلى بعض الأعراض المبكرة؛ إذ توفي ابنها جيك عن عمر 13 عاماً بعد إصابته بسرطان الأنسجة الرخوة. وكانت أعراضه الأولى، ومنها انسداد الأنف ودموع العينين والتعب بعد المدرسة، قد نُسبت إلى الحساسية الموسمية والإرهاق.

ولم تتجه العائلة إلى الطبيب إلا بعد ظهور تورم عند جسر الأنف، ليتبيّن لاحقاً وجود كتلة في الأنف والتجويف الأنفي. وبعد خضوعه للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي بالبروتونات، قرر جيك التوقف عن استكمال العلاج إثر معاناته من نوبات تشنج وشعوره بتوعك شديد.