أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أعراض سرطان الأطفال قد تمرّ من دون ملاحظة… إليكم العلامات التي تستدعي الانتباه

صحة وتغذية
2026-10-12 | 15:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أعراض سرطان الأطفال قد تمرّ من دون ملاحظة… إليكم العلامات التي تستدعي الانتباه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أعراض سرطان الأطفال قد تمرّ من دون ملاحظة… إليكم العلامات التي تستدعي الانتباه

على الرغم من ندرة الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة، فإنه يُعدّ السبب الرئيسي للوفاة الناتجة عن الأمراض بين الأطفال دون سن الخامسة عشرة في المملكة المتحدة.
 
ووفقاً لبيانات مؤسسة "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة"، يُشخَّص نحو 1900 طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاماً بالمرض سنوياً، فيما أظهر استطلاع أنّ أقل من ثلث الأهالي يشعرون بالثقة في قدرتهم على التعرّف إلى أعراضه.

وتروي جيما كارول، والدة أميليا البالغة 13 عاماً، تجربتها مع المرض، بعدما شُخّصت ابنتها العام الماضي بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهي الآن في مرحلة الهدأة. وتوضح أنّ الأعراض الأولى، ومنها التعب الشديد وضيق التنفس بعد مجهود بسيط، لم تثر القلق في البداية، إذ اعتُقد أنها ناتجة عن قلة اللياقة والإرهاق بعد المدرسة. لكن ظهور كدمات غير مبررة دفع العائلة إلى طلب المساعدة الطبية، ولم يستغرق الأمر سوى عشرة أيام حتى تأكد التشخيص.

ويشير اختصاصيون في أورام الأطفال إلى أهمية الانتباه إلى مجموعة من الأعراض التي تستمر أو تتفاقم مع الوقت، وأبرزها التعب الشديد، وشحوب البشرة، وظهور كدمات غير مبررة، إضافة إلى كتل أو تورمات تكبر تدريجياً أو لا تختفي. وينصح الخبراء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه العلامات، مؤكدين أنّ بعض أنواع السرطان لدى الأطفال قد تتطور بسرعة، ما يجعل التشخيص المبكر عاملاً أساسياً في بدء العلاج المناسب.

وفي إطار تعزيز الوعي، يدعو خبراء في مجال سرطان الأطفال إلى اعتماد قاعدة "الثلاثة"، التي تحثّ المتخصصين على التفكير في إحالة الطفل لإجراء فحوصات إضافية إذا ظهرت لديه ثلاثة أعراض مستمرة، أو زار الطبيب ثلاث مرات بسبب المشكلة نفسها، أو استمرت أعراض غير مفسرة لمدة ثلاثة أسابيع. ورغم ذلك، شهدت معدلات النجاة تحسناً ملحوظاً منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ يتجاوز معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة في المملكة المتحدة 80 بالمئة. ويؤكد الأطباء أن تسريع التشخيص قد يتيح أيضاً استخدام علاجات أقل كثافة.

في المقابل، تسلّط تجربة عائلة لينزي سوينسكوي الضوء على صعوبة التعرّف إلى بعض الأعراض المبكرة؛ إذ توفي ابنها جيك عن عمر 13 عاماً بعد إصابته بسرطان الأنسجة الرخوة. وكانت أعراضه الأولى، ومنها انسداد الأنف ودموع العينين والتعب بعد المدرسة، قد نُسبت إلى الحساسية الموسمية والإرهاق.
 
ولم تتجه العائلة إلى الطبيب إلا بعد ظهور تورم عند جسر الأنف، ليتبيّن لاحقاً وجود كتلة في الأنف والتجويف الأنفي. وبعد خضوعه للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي بالبروتونات، قرر جيك التوقف عن استكمال العلاج إثر معاناته من نوبات تشنج وشعوره بتوعك شديد.
 

صحة وتغذية

مرض

إصابة

السرطان

الطفولة

وفاة

الأمراض

الأطفال.

قبل سنوات من الإصابة… الذكاء الاصطناعي قد يكشف خطر سرطان الثدي عبر صور الماموغرام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-04

في اليوم العالمي لسرطان الدم... أعراض قد تبدو عادية لكنها تستدعي الانتباه

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

ارتفاع مقلق للسكري بين الشابات... وهذه الأعراض قد تمرّ من دون انتباه

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-09

ملعقتان من زبدة الفول السوداني يومياً... فوائد قد تفاجئكم و4 مخاطر تستدعي الانتباه!

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-06

كتلة غيّرت حياته وكادت تنهيها... سرطان الثدي يصيب الرجال أيضاً وهذه علامات التشخيص وخيارات العلاج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:06

قبل سنوات من الإصابة… الذكاء الاصطناعي قد يكشف خطر سرطان الثدي عبر صور الماموغرام

LBCI
صحة وتغذية
14:53

هل تتحكّم حرارة الغرفة بموعد نومنا؟ نظرية علمية تعيد النظر في دور الضوء

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-11

هل نقول وداعاً لفقدان البصر؟ تقنية من أبحاث نوبل 2026 تمكّن مرضى من الرؤية

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-11

مع انطلاق موسم الفيروسات التنفسية: توصيات حول اللقاحات اللازمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-23

مرقص: الرئيس عون أعرب عن أمله في أن يتمكن من زيارة واشنطن للقاء ترامب لوضعه في حقيقة الأمور

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-12

بري معزيا بوفاة أمير قطر السابق: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

LBCI
فنّ
2026-06-03

بعد اتهامات بالخداع... فنانون بارزون يقاطعون احتفال الذكرى الـ250 لأميركا: ما علاقة ترامب؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-10

الحجار تفقد غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك واطلع على جهوزية العناصر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

التصعيد في السعودية يختبر الدفاعات الخليجية والتحركات الدبلوماسية لاحتواء المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

إسرائيل تستعدّ لاحتمال التصعيد على جبهتي إيران ولبنان وتترقّب مسار المفاوضات مع بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
أمن وقضاء
04:49

شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون

LBCI
أمن وقضاء
07:40

بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أمن وقضاء
03:17

قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة

LBCI
خبر عاجل
06:21

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق

LBCI
أخبار لبنان
07:09

الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان

LBCI
حال الطقس
02:43

طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More