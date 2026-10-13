أطعمة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وأخرى تساعد في الحدّ منه... ماذا يقول الخبراء؟

خلال شهر تشرين الأول، المخصّص للتوعية بسرطان الثدي، تتجدّد التساؤلات حول دور النظام الغذائي في الوقاية من هذا المرض، ومدى تأثير ما نتناوله يوميًا في خطر الإصابة به.



وفي حين أنّ بعض عوامل الخطر، مثل التقدّم في العمر والاستعداد الوراثي، لا يمكن تغييرها، يؤكّد خبراء الصحة أنّ اتّباع عادات غذائية صحية قد يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي.



وفي هذا السياق، أوضحت اختصاصية التغذية في مستشفى كليفلاند كلينك، ميكيلا بالما، أنّ بعض الخيارات الغذائية قد تؤثر سلبًا في الصحة، داعيةً إلى الحدّ من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات المضافة والمشروبات الكحولية.



وأشارت إلى أنّ تناول الكحول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وأنواع أخرى من السرطان، فيما قد يساهم الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات المضافة في زيادة الوزن، وهو أحد العوامل المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي، خصوصًا بعد انقطاع الطمث.



فما الأطعمة التي يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي؟

تنصح بالما بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة، وفي مقدّمها الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب مصادر البروتين قليلة الدهون، مثل الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات.



وشدّدت على أنّه لا يوجد طعام سحري يمنع الإصابة بسرطان الثدي، بل إنّ اعتماد نظام غذائي متوازن ومتنوّع، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، قد يساهم في تقليل خطر الإصابة.



كما حذّرت من الانسياق وراء النصائح الغذائية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى استشارة الأطباء واختصاصيي التغذية للحصول على إرشادات علمية موثوقة تتناسب مع الاحتياجات الصحية لكل شخص.



وفي الختام، أكّدت بالما أنّ النظام الغذائي الصحي لا يضمن الوقاية من سرطان الثدي، مشدّدةً على أهمية معرفة التاريخ المرضي العائلي، ومناقشة عوامل الخطر مع الطبيب، والالتزام بفحوص الكشف المبكر الموصى بها.