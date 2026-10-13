عظامك قد تكشف عمر دماغك... دراسة ترصد رابطًا مفاجئًا بين ضعف العظام وتراجع الذاكرة

كشفت دراسة أميركية نُشرت في دورية "Radiology" عن ارتباط محتمل بين انخفاض كثافة عظام العمود الفقري وظهور مؤشرات على شيخوخة الدماغ وتراجع القدرات الإدراكية، ما يفتح آفاقًا جديدة للكشف المبكر عن التغيرات المرتبطة بالتقدّم في العمر.



واستخدم باحثون من جامعة جونز هوبكنز تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية للصدر لدى 715 مشاركًا، بهدف قياس كثافة عظام العمود الفقري ومقارنتها بالتغيرات في المادة البيضاء بالدماغ ونتائج اختبارات الذاكرة والتفكير على مدى سنوات.



وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين انخفاض كثافة العظام وتغيرات في بنية الدماغ قد تنعكس على وظائف إدراكية، أبرزها الانتباه والتخطيط والذاكرة.



لكن الباحثين شدّدوا على أنّ هذا الارتباط لا يعني بالضرورة أنّ ضعف العظام يتسبّب في شيخوخة الدماغ أو تراجع القدرات الذهنية، إذ قد تؤثر عوامل مشتركة في صحة العظام والدماغ، من بينها التغيرات الهرمونية واضطرابات التمثيل الغذائي ومقاومة الإنسولين.



وتسلّط الدراسة الضوء على إمكانية الاستفادة مستقبلًا من فحوص الأشعة المقطعية التي تُجرى لأسباب طبية أخرى، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للتراجع الإدراكي، من دون الحاجة إلى إجراء فحوص تصوير إضافية.



وقد كان الارتباط أوضح لدى المشاركين المصابين بالسكري، لكنّ الدراسة رصدت ارتباطًا لا علاقة سببية مؤكّدة.