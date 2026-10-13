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ثورة في علاج سرطان الثدي الأكثر تعقيدًا... أدوية ذكية وفحوص جينية تغيّر قواعد المواجهة!

صحة وتغذية
2026-10-13 | 07:10
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ثورة في علاج سرطان الثدي الأكثر تعقيدًا... أدوية ذكية وفحوص جينية تغيّر قواعد المواجهة!
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ثورة في علاج سرطان الثدي الأكثر تعقيدًا... أدوية ذكية وفحوص جينية تغيّر قواعد المواجهة!

يشهد علاج سرطان الثدي ثلاثي السلبية (TNBC)، أحد الأنواع التي تُعدّ أكثر تحدّيًا من الناحية العلاجية، تطوّرًا ملحوظًا بفضل العلاجات الموجّهة والمناعية والفحوص الجينية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام خيارات علاجية أكثر دقة وملاءمة لكل مريضة.

وبعدما كان هذا النوع من السرطان يُعرَّف أساسًا بغياب مستقبلات الإستروجين والبروجستيرون وعدم وجود فرط في التعبير عن بروتين HER2، بات الباحثون يركّزون على الاختلافات البيولوجية والجينية بين الأورام، بهدف اختيار العلاج الأنسب لكل حالة.

وفي هذا السياق، تستعرض الدكتورة نيكيثا فوبوجاري أحدث التطورات العلاجية، وفي مقدّمها الأدوية المقترنة بالأجسام المضادة (ADCs)، التي تعمل على إيصال أدوية مضادة للسرطان إلى الخلايا الورمية بصورة أكثر استهدافًا، إلى جانب التطورات في استخدام العلاج المناعي.

فحوص جينية تحدّد مسار العلاج

تؤدي الفحوص الجينية وتحاليل المؤشرات الحيوية دورًا محوريًا في تحديد الخيارات العلاجية، خصوصًا في الحالات المتقدمة.

وتشمل هذه الفحوص تقييم بروتين PD-L1، والكشف عن طفرات جينية مثل BRCA1 وBRCA2، إلى جانب تحديد مستوى التعبير عن بروتين HER2، بما يساعد الأطباء على اختيار العلاجات المناسبة.

أدوية موجّهة تمنح المريضات خيارات جديدة

في الحالات المتقدمة أو المنتشرة من سرطان الثدي ثلاثي السلبية، أظهرت الأدوية المقترنة بالأجسام المضادة نتائج واعدة في الدراسات السريرية.

ومن أبرز هذه الأدوية ساسيتوزوماب جوفيتيكان (Sacituzumab Govitecan)، الذي أظهر، عند دمجه مع العلاج المناعي بيمبروليزوماب (Pembrolizumab)، تحسّنًا في مدة بقاء المرض من دون تقدّم لدى فئات محدّدة من المريضات.

كذلك أظهرت دراسات على عقار داتوبوتاماب ديروكستيكان (Datopotamab Deruxtecan)، المعروف اختصارًا بـDato-DXd، نتائج مشجّعة مقارنةً بالعلاج الكيميائي التقليدي، ما يعزّز التوجّه نحو علاجات أكثر استهدافًا للخلايا السرطانية.

ماذا عن المراحل المبكرة؟

في المراحل المبكرة عالية الخطورة، خصوصًا المرحلتين الثانية والثالثة، يُستخدم العلاج الكيميائي مع العلاج المناعي قبل الجراحة، وقد يستمر العلاج المناعي بعدها وفقًا للحالة والخطة العلاجية.

أما لدى المريضات اللواتي تبقى لديهن خلايا سرطانية بعد العلاج الأولي والجراحة، فقد تشمل الخيارات العلاجية الإضافية أدوية مثل أولاباريب (Olaparib) لدى بعض حاملات طفرات BRCA، أو كابسيتابين (Capecitabine)، بحسب الخصائص الجينية للورم والعلاجات السابقة.

نحو علاج مصمّم لكل مريضة

وتبرز توجهات بحثية جديدة تعتمد على تحليل الخصائص المناعية والجينية للورم، بهدف تحديد المريضات الأكثر استفادة من العلاجات المختلفة، وتجنّب العلاجات غير الضرورية متى أمكن ذلك.

كما يدرس الباحثون كيفية التعامل مع الأورام ذات التعبير المنخفض عن المستقبلات الهرمونية، والتي قد تتشابه في بعض خصائصها مع سرطان الثدي ثلاثي السلبية، رغم اختلاف تصنيفها الطبي.

وتعكس هذه التطورات تحوّلًا مهمًا في علاج سرطان الثدي ثلاثي السلبية، من الاعتماد الواسع على العلاج الكيميائي إلى استراتيجيات أكثر تخصيصًا، تجمع بين العلاجات الموجّهة والمناعية والتحليل الجيني، بهدف تحسين النتائج العلاجية ونوعية حياة المريضات.
 

صحة وتغذية

علاج سرطان الثدي

سرطان الثدي ثلاثي السلبية

أدوية ذكية

فحوص جينية.

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