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من المشي إلى الخلف إلى الكلام مع النفس... 8 عادات غريبة قد تنشّط دماغك وتقوّي ذاكرتك

صحة وتغذية
2026-10-13 | 11:33
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من المشي إلى الخلف إلى الكلام مع النفس... 8 عادات غريبة قد تنشّط دماغك وتقوّي ذاكرتك
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من المشي إلى الخلف إلى الكلام مع النفس... 8 عادات غريبة قد تنشّط دماغك وتقوّي ذاكرتك

هل تخيّلت يومًا أنّ استخدام يدك اليسرى بدلًا من اليمنى، أو المشي إلى الخلف، أو حتى التحدّث مع نفسك بصوت مرتفع، قد يساعد في تنشيط دماغك؟

تشير أبحاث في علوم الأعصاب إلى أنّ الدماغ ليس عضوًا ثابتًا، بل يتمتّع بقدرة تُعرف بـ"المرونة العصبية" (Neuroplasticity)، تتيح له تعديل الروابط بين خلاياه العصبية استجابةً للتعلّم والتجارب الجديدة.

ورغم أنّ هذه القدرة لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى الذكاء، فإنّ ممارسة أنشطة غير مألوفة قد تحفّز التعلّم وتساعد في تنمية مهارات ذهنية وحركية محدّدة.

فما العادات الثماني التي قد تساعد في تنشيط الدماغ؟

1. استخدام اليد غير المهيمنة

جرّب تنظيف أسنانك أو أداء بعض المهام البسيطة باليد التي لا تستخدمها عادةً. فقد يشكّل ذلك تحدّيًا للتنسيق الحركي والانتباه، لكن لا توجد أدلة كافية على أنّ هذه الممارسة ترفع مستوى الذكاء.

2. الاستحمام بالماء البارد

قد يؤدي التعرّض القصير للماء البارد إلى زيادة اليقظة وتنشيط استجابة الجسم للتوتر، بما في ذلك إفراز النورأدرينالين. ومع ذلك، لا توجد أدلة حاسمة على أنّ الاستحمام بالماء البارد يحسّن الذاكرة أو القدرات الإدراكية على المدى الطويل.

3. المشي إلى الخلف

قد يبدو غريبًا، لكنّ دراسة أجراها باحثون من جامعة روهامبتون البريطانية رصدت تحسّنًا في أداء بعض اختبارات الذاكرة عند المشي إلى الخلف مقارنةً بالمشي إلى الأمام. غير أنّ النتائج لا تثبت تحسّن الذاكرة عمومًا، وتحتاج إلى مزيد من البحث.

4. أداء بعض المهام بعينين مغمضتين

قد يساعد إغماض العينين خلال أنشطة بسيطة وآمنة على زيادة الانتباه إلى حاستَي اللمس والسمع، وتحفيز مهارات الإدراك الحسي. لكن لا دليل على أنّ هذه الممارسة تؤدي وحدها إلى تحسين الذكاء.

5. الصيام المتقطّع

تشير بعض الأبحاث، وخصوصًا الدراسات الحيوانية، إلى أنّ الصيام قد يؤثر في عمليات خلوية مرتبطة بصحة الدماغ، مثل الالتهام الذاتي وعوامل النمو العصبي، ومنها بروتين BDNF.

لكنّ الأدلة لدى البشر لا تزال محدودة، ولا يمكن الجزم بأنّ الصيام لمدة 14 إلى 16 ساعة يعزّز تجديد الخلايا العصبية أو يحسّن القدرات الذهنية.

6. التحدّث مع النفس بصوت مسموع

قد يساعد التعبير عن الأفكار بصوت مرتفع في تنظيم المهام وتوجيه الانتباه وتذكّر الخطوات المطلوبة، خصوصًا عند التعامل مع أنشطة معقّدة أو جديدة.

7. القراءة بالمقلوب

تتطلّب محاولة قراءة الكلمات المقلوبة جهدًا بصريًا وذهنيًا إضافيًا لفكّ الرموز والتعرّف إلى الحروف. وقد تشكّل تمرينًا غير مألوف، لكن لا توجد أدلة قوية على أنّها تحسّن الذاكرة أو ترفع مستوى الذكاء.

8. ممارسة تمارين التوازن

قد تساهم تمارين التوازن، مثل الوقوف على قدم واحدة، في تحسين التنسيق بين العضلات والجهاز العصبي وتعزيز القدرة على التحكّم بالحركة. كما أنّ النشاط البدني المنتظم يرتبط بفوائد لصحة الدماغ، وإن لم يثبت أنّ تمرين التوازن وحده يزيد الذكاء.

فهل تكفي هذه العادات لجعل الدماغ أكثر ذكاءً؟

رغم أهمية التحدّيات الجديدة في تحفيز التعلّم والمرونة العصبية، يحذّر الخبراء من المبالغة في فوائد بعض الممارسات المنتشرة عبر الإنترنت، إذ لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أنّ جميع هذه العادات ترفع مستوى الذكاء أو تعيد برمجة الدماغ.

ويبقى النشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، والتغذية المتوازنة، والتعلّم المستمر، والتواصل الاجتماعي، من أبرز العادات المدعومة علميًا للحفاظ على صحة الدماغ والقدرات الإدراكية.
 

صحة وتغذية

المشي إلى الخلف

الكلام مع النفس

عادات غريبة

تنشيط الدماغ

تقوية الذاكرة.

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