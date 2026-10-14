حقيقة صادمة حول منتجاتنا اليومية... 93% من المواد الكيميائية خطيرة على الصحة

كشف تحقيق حصري لشبكة "CNN" عن واقع مقلق، إذ إنّ 93 بالمئة من المواد الكيميائية البلاستيكية المستخدمة في الحياة اليومية تشكل خطرًا مرتفعًا على صحة الإنسان.



وأوضحت التحليلات أنّ التعرّض المستمر لهذه المواد الكيميائية يرتبط بأمراض وأعراض خطيرة تشمل الإصابة بالسرطان والتغيرات الجينية، واضطرابات الغدد الصمّاء والتداخل المباشر مع هرمونات الجسم، والسمية التي تؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي والأعضاء الحيوية، إلى جانب مشكلات صحية أخرى كالسمنة، وسكري الحمل، والعيوب الخلقية، وانخفاض الوزن عند الولادة، واضطرابات النمو العصبي.



وحلّل التقرير مستويات التعرّض في خمس فئات أساسية من المنتجات البلاستيكية المستخدمة باستمرار.



في تغليف الأغذية، يشكّلأ نحو 92 بالمئة من المواد البلاستيكية الملامسة للطعام خطرًا مرتفعًا، علمًا أنّ أكثر من 80 بالمئة من المنتجات الزراعية في المتاجر مغلّفة ببلاستيك أحادي الاستخدام.

وفي ألعاب الأطفال، احتوى نحو 99 بالمئة من الألعاب على مواد خطيرة، خاصّةً أنّ 90 بالمئة من ألعاب الأطفال عمومًا مصنوعة من البلاستيك.

أما في الملابس والمنسوجات، فقد صُنع نحو 93 بالمئة من المنسوجات بمواد كيميائية خطيرة، تزامنًا مع تصنيع نحو 60 بالمئة من الملابس من أقمشة صناعية أساسها البلاستيك.

وفي المنتجات المنزلية، تجاوزت النسبة 92 بالمئة. وتشمل هذه المنتجات المياه المعبّأة، أدوات المطبخ والمائدة، أدوات البستنة، ولوازم النظافة الشخصية والمكتبية.

وبالنسبة للمنتجات الطبية والنظافة، بلغت النسبة نحو 93 بالمئة، وتتضمن خيط تنظيف الأسنان، منتجات الدورة الشهرية، أغلفة الحبوب الدوائية، اللصقات الطبية، والمحاقن.



ويحذّر التقرير من مشكلات جوهرية تعيق السيطرة على هذه الأزمات. فنحو 80 بالمئة من أصل 3552 مادة كيميائية مستخدمة في البلاستيك الشائع تفتقر إلى بيانات كافية لتقييم سمّيّتها.

أما على صعيد ضعف الرقابة، فأكثر من خمسين بالمئة من المواد الكيميائية عالية الخطورة لا تخضع لتنظيم جهات رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات الدولية، بينما لم تصادق الولايات المتحدة على اتفاقيات دولية أساسية مثل بازل وروتردام وستوكهولم، مما يجعل المستهلكين هناك أكثر عرضةً للمخاطر.