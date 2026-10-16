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التوقيت الشتوي يحمي الصحة… دراسة تحسم جدل تأخير الساعة

صحة وتغذية
2026-10-16 | 11:07
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التوقيت الشتوي يحمي الصحة… دراسة تحسم جدل تأخير الساعة
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التوقيت الشتوي يحمي الصحة… دراسة تحسم جدل تأخير الساعة

مع استمرار الجدل العالمي حول جدوى تغيير التوقيت الموسمي، كشفت دراسة تحليلية حديثة نشرها موقع "Science Alert" أنّ اعتماد التوقيت الشتوي الدائم يمثّل الخيار الأفضل لصحة الإنسان، متفوقاً على التوقيت الصيفي الذي يفرض على الموظفين والطلاب بدء يومهم في العتمة خلال فصل الشتاء.

فقد أظهرت مراجعة شاملة أجراها فريق من جامعة كولومبيا البريطانية لأبحاث النوم والإيقاعات البيولوجية أن التوقيت الصيفي يؤخر شروق الشمس، ما يغير توقيت تعرض الجسم للضوء صباحاً دون زيادة ساعات النهار.

وأكد الباحثون أنّ ضوء الصباح يُعدّ المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه الساعة البيولوجية في الدماغ لضبط دورات النوم واليقظة. 

وفي المقابل، فإن تأخّر ضوء الصباح الناتج عن التوقيت الصيفي الدائم قد يدفع مواعيد النوم نحو الساعات المتأخرة، مما يسبب ما يُعرَف بـ "اضطراب الرحلات الجوية الاجتماعي"، ويزيد من احتمالات الإصابة باضطراب المزاج الموسمي، لا سيما بين المراهقين والشباب الذين تميل ساعاتهم البيولوجية طبيعياً نحو التأخر.

وقد تراجعت دول كالولايات المتحدة وروسيا سابقاً عن التوقيت الصيفي الدائم بسبب ذهاب الأطفال للمدارس في الظلام، لذا يوصي الباحثون باعتماد التوقيت الشتوي الدائم، أو تعديل مواعيد العمل والمدارس في حال تطبيق الصيفي.
 
 

صحة وتغذية

التوقيت الشتوي

يحمي الصحة

دراسة

تأخير الساعة.

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