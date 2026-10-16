معدل الوفيات يصل لـ 70٪؜... فطر نادر يهاجم الدماغ في أميركا… وتسجيل إصابة في دولة عربية

حذّرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من ارتفاع ملحوظ ومقلق في معدلات الإصابة بالفطر البيئي النادر المعروف باسم "كلادوفيالوفورا بانتيانا"، والذي تضاعفت حالات اكتشافه في المختبرات المرجعية نحو أربع مرات بين عامي 2023 و2025.



وتتراوح نسبة الوفيات الناتجة عن هذه العدوى الخطيرة بين 60 و70 بالمئة، نظراً لميل الفطر الداكن لمهاجمة الجهاز العصبي المركزي وتكوين خرّاجات دماغية معقدة تتسبب في أورام والتهابات وأعراض عصبية حادة تشمل الصداع ومشكلات الذاكرة والرؤية، حيث سجلت نحو 88 بالمئة من الحالات داخل أنسجة الجمجمة.



وأظهرت البيانات الطبية أن نحو نصف المصابين لم تكن لديهم حالات سابقة تضعف المناعة، مما يؤكد أن امتلاك جهاز مناعي سليم لا يستبعد الإصابة بالفطر الذي جرى توثيق وجوده في 21 ولاية أميركية إضافةً إلى العاصمة واشنطن.



وفي ظل غياب نظام وطني موحد لترصد العدوى، تظل الطرق الدقيقة لانتقال الفطر إلى جسم الإنسان وأسباب ارتفاعه المفاجئ غامضة وغير مفهومة بالكامل، رغم وجود فرضيات تحت الدراسة تربطه بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية.



وتأكيداً على طابعه العالمي، وُثقت حالات إصابة سابقة بفطريات دماغية مشابهة في بعض دول الشرق الأوسط ومنها السعودية، مما دفع الباحثين للتشديد على ضرورة تطوير آليات وطنية ومؤسسية دقيقة للإبلاغ عن الحالات وتوثيقها لتحديد مصادر الخطر وأنماط الانتشار بدقة.