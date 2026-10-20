اكتشاف جديد بالذكاء الاصطناعي: سيلفي واحدة قد تكشف فرص النجاة من السرطان

طوّر باحثون أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير العمر البيولوجي للشخص والتنبؤ بفرص نجاة مرضى السرطان، انطلاقاً من صورة عادية للوجه. ويمثّل هذا الابتكار خطوة جديدة نحو توظيف تقنيات تحليل الصور في تقييم الحالة الصحية للمرضى والمساعدة في اتخاذ القرارات الطبية.



وطوّر الأداة خبراء في نظام "ماس جنرال بريغهام" الصحي في ولاية ماساتشوستس الأميركية، ودُرّبت على بيانات تضم أكثر من 40 مليون صورة لوجوه أشخاص من أعمار وخلفيات عرقية مختلفة. وقد عرض الباحثون نظامين متكاملين: الأول يقدّر العمر البيولوجي ويتنبأ بمآلات المرض، والثاني يتوقع فرص النجاة مباشرة من ملامح الوجه.



وأظهرت النتائج أنّ مرضى السرطان الذين بدوا، وفقاً لتحليل الذكاء الاصطناعي، أكبر بخمس سنوات أو أكثر من أعمارهم الفعلية، سجّلوا خطراً أعلى للوفاة بنسبة 21 بالمئة خلال متابعة استمرت أربع سنوات في المتوسط، مقارنة ببقية المرضى الذين تلقوا العلاج الإشعاعي في الولايات المتحدة. في المقابل، انخفض خطر الوفاة بنسبة 17 بالمئة لدى المرضى الذين بدوا أصغر بخمس سنوات أو أكثر من أعمارهم الحقيقية.



وأشار الباحثون إلى أنّ التقديرات المستندة إلى ملامح الوجه قد تعكس جوانب من الصحة الجسدية وقدرة الجسم على تحمّل العلاجات المكثفة، مثل العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاجات الدوائية. كما ربطت الدراسة بعض عوامل نمط الحياة، ومنها التدخين والإفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات، بظهور علامات تقدم العمر البيولوجي بصورة أكبر.



ورغم النتائج الواعدة، شدّد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع في الممارسة الطبية، مؤكدين أنّ هدفها هو دعم القرارات العلاجية الفردية وتحسين تقدير المخاطر، لا أن تحلّ محلّ الحكم الطبي والخبرة السريرية.