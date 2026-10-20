دراسة تحذّر: غياب الرعاية الصحية الأولية يزيد خطر الوفاة المبكرة بسرطان الثدي

كشفت دراسة كندية أنّ النساء اللواتي يواجهن صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية أو يعانين من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، قد يكنّ أكثر عرضة للوفاة المبكرة بعد تشخيص سرطان الثدي النقيلي.





وحلّل الباحثون بيانات 4004 مرضى شُخّصوا بسرطان الثدي النقيلي منذ البداية في مقاطعة أونتاريو الكندية، بين عامي 2010 و2019. وأظهرت النتائج أنّ التقدم في العمر، والإصابة بأمراض مزمنة، إلى جانب التهميش المرتبط بالسكن والدخل، ارتبطت بارتفاع خطر الوفاة المبكرة.



في المقابل، سجّل الأشخاص المرتبطون بطبيب عائلة انخفاضاً بنسبة 26 بالمئة في احتمالات الوفاة خلال الأشهر الستة الأولى من التشخيص، كما كانوا أكثر احتمالاً للخضوع لفحص تصوير الثدي الشعاعي "الماموغرام" خلال العامين السابقين للتشخيص. ووجد الباحثون أنّ نحو 23 بالمئة من المصابات اللواتي شملتهن الدراسة توفين خلال الأشهر الستة الأولى من التشخيص، بعدما كان المرض قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.وحلّل الباحثون بيانات 4004 مرضى شُخّصوا بسرطان الثدي النقيلي منذ البداية في مقاطعة أونتاريو الكندية، بين عامي 2010 و2019. وأظهرت النتائج أنّ التقدم في العمر، والإصابة بأمراض مزمنة، إلى جانب التهميش المرتبط بالسكن والدخل، ارتبطت بارتفاع خطر الوفاة المبكرة.في المقابل، سجّل الأشخاص المرتبطون بطبيب عائلة انخفاضاً بنسبة 26 بالمئة في احتمالات الوفاة خلال الأشهر الستة الأولى من التشخيص، كما كانوا أكثر احتمالاً للخضوع لفحص تصوير الثدي الشعاعي "الماموغرام" خلال العامين السابقين للتشخيص.

وتشير هذه النتائج إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية في الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه، فضلاً عن متابعة العلاج وإدارة الأعراض والمضاعفات.



كما رصدت الدراسة ارتباطاً بين الإقامة في المناطق الريفية والوفاة المبكرة، وهو ما قد يعكس صعوبة التنقل لتلقي العلاج، الذي غالباً ما يُقدَّم في مراكز متخصصة داخل المدن الكبرى.

ودعا الباحثون إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية والفحوصات الوقائية في المجتمعات المهمّشة، وتعزيز توفير العلاج في المناطق الريفية والاستفادة من الرعاية الصحية عن بُعد، للحد من الفوارق في فرص التشخيص والعلاج.