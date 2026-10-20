لا تنتظر ظهور الأعراض... فحص سنوي يكشف سرطان الرئة مبكراً

قد يتطور سرطان الرئة لسنوات من دون ظهور أعراض واضحة، ما يجعل الكشف المبكر عاملاً أساسياً في تحسين فرص النجاة.

ويحذّر أطباء من أنّ إهمال الفحوصات الدورية لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة قد يؤدي إلى آلاف الوفيات التي يمكن تفاديها سنوياً، مشيرين إلى أنّ التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة من الإشعاع قد يخفض خطر الوفاة بسرطان الرئة بنسبة 20 بالمئة.



ووفقاً لإرشادات جمعية السرطان الأميركية، يُنصح بإجراء فحص سنوي بالتصوير المقطعي منخفض الجرعة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً، ممن يدخنون حالياً أو لديهم تاريخ من التدخين، مع استيفاء معيار تراكمي محدد للتدخين يبلغ 20 علبة-سنة على الأقل.

وتُحتسب هذه الوحدة بضرب عدد علب السجائر المستهلكة يومياً بعدد سنوات التدخين. وينبغي مناقشة فوائد الفحص ومخاطره وحدوده مع الطبيب قبل إجرائه، فيما لا يُنصح به عادةً لمن يعانون مشكلات صحية خطيرة تحدّ من متوسط العمر المتوقع أو تمنعهم من تلقي العلاج.



أما الأعراض المحتملة، فقد تشمل السعال المستمر وضيق التنفس وسعال الدم، إضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر أو الصداع المستمر. لكن الأطباء يشيرون إلى أنّ معظم حالات سرطان الرئة في مراحلها المبكرة لا تترافق مع أعراض واضحة.

ورغم أنّ المرض قد يصيب أشخاصاً لم يسبق لهم التدخين، لا تزال الإرشادات الخاصة بفحص هذه الفئة غير محددة، فيما يدرس الباحثون عوامل الخطر الأخرى، مثل التاريخ العائلي المباشر للإصابة.



وفي ما يتعلق بنتائج الفحص، يوضح الأطباء أن اكتشاف عُقيدات أو تغيّرات في الرئة لا يعني بالضرورة وجود ورم سرطاني، إذ إنّ معظم هذه العُقيدات حميد وقد يرتبط بالالتهابات أو الندوب أو أسباب أخرى. وقد يكشف الفحص أيضاً مشكلات صحية إضافية، ما يستدعي تقييم النتائج ومناقشتها مع الطبيب لتحديد الخطوات المناسبة.



ويؤكد المختصون أنّ التطور في علاجات سرطان الرئة حسّن فرص البقاء على قيد الحياة، حتى في المراحل المتقدمة، مشددين على أهمية تجاوز الوصمة المرتبطة بالمرض وعدم اعتبار التشخيص حكماً نهائياً. ويستغرق التصوير المقطعي منخفض الجرعة بضع دقائق فقط، فيما تصدر النتائج عادةً خلال أيام، ما يجعل الفحص وسيلة مهمة للكشف المبكر لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.