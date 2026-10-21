كيف تتخلص من رائحة الفم المزعجة طبيعيّاً؟ 5 أطعمة تضمن لك هذه النتيجة

قد تظهر رائحة الفم غير المرغوبة في أوقات حرجة، إلا أن العودة لانتعاش النفس أمر ممكن وبطرق طبيعية بسيطة.



وتشير تقارير طبية إلى أن هناك أطعمة ومشروبات تلعب دورًا فعالاً في هذا المجال، أبرزها:



الماء: تُعَدّ المضمضة بالماء وسيلة سريعة لإزالة بقايا الطعام والحفاظ على توازن حموضة الفم.



التفاح: يحفّز قوامه المقرمش إفراز اللعاب للتخلص من البكتيريا، كما يساعد قضمه على تنظيف الأسنان ميكانيكيًا.



الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات طبيعية متخصصة في مكافحة البكتيريا المسببة للرائحة.



الحمضيات (البرتقال والليمون): تساهم في إنعاش الفم سريعًا بغناها بفيتامين "سي" وتحفيزها اللعاب.



الريحان: تحتوي أوراقه على مركبات "متعددة الفينولات" التي تعمل على تفكيك مركبات الكبريت المزعجة، مثل تلك الناتجة عن تناول الثوم.



وبحسب خبراء "مايو كلينك"، تعود مشكلة رائحة الفم في الغالب إلى عوامل مثل تراكم بقايا الطعام، استهلاك منتجات التبغ، جفاف الفم لقلة اللعاب، وعدوى الفم وأمراض اللثة.



ويختلف العلاج بحسب المسبب، فإذا كانت المشكلة مرتبطة بصحة الفم، يوصي الأطباء عادةً باستخدام معجون أسنان وغسول فم مضاد للبكتيريا للحد من اللويحات، أو الخضوع لجلسات تنظيف متخصصة لدى طبيب الأسنان لعلاج أمراض اللثة واستبدال الحشوات التالفة، بينما تتطلب الحالة الصحية العامة استشارة الطبيب المختص.