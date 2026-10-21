من قمامة إلى طعام: تحويل البلاستيك إلى بسكويت... هل نتناوله قريباً؟

نجح فريق بحثي بجامعة جنوب إلينوي في ابتكار طريقة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى بروتينات بنكهة الفانيليا باستخدام خميرة معدّلة بيولوجياً. وأسفر ذلك عن بسكويت "مايكروبايت" المطبوع ثلاثي الأبعاد من بلاستيك معاد تدويره، ليقدّم طعاماً حقيقياً مستداماً لعالم محدود الموارد.



ويعود هذا المشروع الطموح إلى عام 2021 عندما استجاب فريق يقوده الدكتور لاهيرو جايكودي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الجامعة، لطلب رسمي من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لابتكار مصادر غذائية مستدامة يمكن تصنيعها حصريًا من المواد المتاحة على متن المركبات الفضائية في رحلاتها الطويلة نحو كوكب المريخ. وخلال الأبحاث، نجح الفريق في تحديد نوع من الميكروبات القادرة على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى وجبات جاهزة ومفيدة.



وتعتمد العملية المبتكرة التي طورها الفريق على تفكيك بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثالات، وهو المادة الشائعة المستخدمة في تصنيع زجاجات المياه وعبوات تغليف الطعام، وتحويله إلى جزيئات بسيطة. بعد ذلك، يقدّم الباحثون هذه المادة المهروسة إلى خميرة الخَبز المهندسة بيولوجيًا، التي تقوم بدورها بتحويل تلك الجزيئات إلى بروتينات صالحة للأكل تتميز بنكهة الفانيليا.



ورغم النجاح التقني للعملية، يتعامل الفريق بحذر شديد مع بسكويت "مايكروبايت"، حيث تؤكد الباحثة سانديا جاياسيكارا أنهم لم يتذوقوه بعد، بل يجرون الفحوصات اللازمة لضمان أمانه للاستهلاك البشري. وبما أن الفكرة تستند لتقنيات كيميائية معتمدة كاستخراج الفانيليا من مشتقات الوقود الأحفوري، فقد يشكل هذا المنتج حلاً مستداماً واعداً لنقص الموارد على الأرض ولتأمين الغذاء في رحلات الفضاء.