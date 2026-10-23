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موزة مع زبدة الفول السوداني: خيار متوازن لمرضى السكري؟
صحة وتغذية
2026-10-23 | 02:38
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موزة مع زبدة الفول السوداني: خيار متوازن لمرضى السكري؟
خلافاً للاعتقاد الشائع بضرورة امتناع مرضى السكري تماماً عن تناول الموز بسبب محتواه من السكريات، أشار تقرير صحي نشر على موقع "Verywell Health" إلى إمكانية إدراج الموز ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك عبر دمج نصف موزة أو موزة صغيرة مع مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية مثل زبدة الفول السوداني.
وتعمل هذه الوصفة على إبطاء عملية الهضم وإفراغ المعدة، مما يقلل من سرعة امتصاص الكربوهيدرات ويحدّ من الارتفاع المفاجئ في مستويات الغلوكوز في الدم، فضلاً عن تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات.
وإلى جانب دورها في ضبط سكر الدم، توفر هذه الوجبة الخفيفة فوائد صحية متعددة، حيث يحتوي الموز على معدن البوتاسيوم والألياف مثل النشا المقاوم، الذي يكثر في الموز الأقل نضجاً، مما يدعم وظائف القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري الذين يكونون أكثر عرضة لأمراض القلب. كما يمنح المزيج الجسم قدراً جيداً من المغنيسيوم الضروري لوظائف الأعصاب واستقلاب الغلوكوز.
ولتحقيق الاستفادة المرجوة، يوصى باختيار زبدة فول سوداني طبيعية وخالية من السكر المضاف، مع التركيز على الموز غير مكتمل النضج واحتساب الكربوهيدرات بدقة ضمن الإجمالي اليومي، إذ تظل هذه الوجبة خياراً مغذّياً ومساعداً وليست بديلاً عن الخطة العلاجية ومراقبة مستويات السكر المستمرة.
المصدر
صحة وتغذية
موزة
زبدة الفول السوداني
خيار غذائي متوازن
مرضى السكري.
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