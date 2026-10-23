أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

موزة مع زبدة الفول السوداني: خيار متوازن لمرضى السكري؟

صحة وتغذية
2026-10-23 | 02:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موزة مع زبدة الفول السوداني: خيار متوازن لمرضى السكري؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
موزة مع زبدة الفول السوداني: خيار متوازن لمرضى السكري؟

خلافاً للاعتقاد الشائع بضرورة امتناع مرضى السكري تماماً عن تناول الموز بسبب محتواه من السكريات، أشار تقرير صحي نشر على موقع "Verywell Health" إلى إمكانية إدراج الموز ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك عبر دمج نصف موزة أو موزة صغيرة مع مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية مثل زبدة الفول السوداني.

 وتعمل هذه الوصفة على إبطاء عملية الهضم وإفراغ المعدة، مما يقلل من سرعة امتصاص الكربوهيدرات ويحدّ من الارتفاع المفاجئ في مستويات الغلوكوز في الدم، فضلاً عن تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات.

وإلى جانب دورها في ضبط سكر الدم، توفر هذه الوجبة الخفيفة فوائد صحية متعددة، حيث يحتوي الموز على معدن البوتاسيوم والألياف مثل النشا المقاوم، الذي يكثر في الموز الأقل نضجاً، مما يدعم وظائف القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري الذين يكونون أكثر عرضة لأمراض القلب. كما يمنح المزيج الجسم قدراً جيداً من المغنيسيوم الضروري لوظائف الأعصاب واستقلاب الغلوكوز.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة، يوصى باختيار زبدة فول سوداني طبيعية وخالية من السكر المضاف، مع التركيز على الموز غير مكتمل النضج واحتساب الكربوهيدرات بدقة ضمن الإجمالي اليومي، إذ تظل هذه الوجبة خياراً مغذّياً ومساعداً وليست بديلاً عن الخطة العلاجية ومراقبة مستويات السكر المستمرة.
 
 

صحة وتغذية

موزة

زبدة الفول السوداني

خيار غذائي متوازن

مرضى السكري.

LBCI التالي
ضجّة الحليب الخام على منصات التواصل... هل يُعَدّ فعلاً آمناً للشرب؟
تشرب الشاي يومياً؟ انتبه إلى حرارته… فقد تتحوّل فوائده لقلبك إلى مخاطر!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-10-09

ملعقتان من زبدة الفول السوداني يومياً... فوائد قد تفاجئكم و4 مخاطر تستدعي الانتباه!

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

رئيس الوزراء السوداني أمام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي بالخرطوم: الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبا

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-24

ترامب: العلاقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل ونعمل على علاقات تجارية متوازنة معها

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-12

النائب غازي زعيتر عن إقرار العفو العام: هذا القانون غير متوازن ولا عدل فيه وأعتبر أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:19

ضجّة الحليب الخام على منصات التواصل... هل يُعَدّ فعلاً آمناً للشرب؟

LBCI
صحة وتغذية
15:20

تشرب الشاي يومياً؟ انتبه إلى حرارته… فقد تتحوّل فوائده لقلبك إلى مخاطر!

LBCI
صحة وتغذية
13:33

فيروس حيواني يُصيب إنسانًا للمرة الأولى... وفاة مريض في فرنسا تثير التساؤلات

LBCI
صحة وتغذية
12:40

رغم أزمات كورونا... دراسة تكشف مفاجأة بشأن الشعور بالرفاه خلال الجائحة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
04:34

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل في منازل منفذي عملية إطلاق النار في الخليل ومشبوهين آخرين

LBCI
آخر الأخبار
03:53

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لم تعد كلفة التنقل تفصيلًا عابرًا في حياة المواطن بل أصبحت عبئًا والتجربة أثبتت أن الحلول الجزئية والموقتة لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير النفل المشترك وتعزيزه

LBCI
آخر الأخبار
04:05

يديعوت أحرونوت: تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومنفذي الهجوم في الخليل استمر 20 دقيقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
13:43

فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
13:30

مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الصراع الإسرائيليّ الانتخابيّ على أشدّه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مفاوضات اميركا ايران "تتجه نحو الحسم"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

أمسية حوارية مع مؤلف كتاب "القيادة في ظل الحقائق الجديدة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 23-10-2026

LBCI
حال الطقس
01:46

عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
أمن وقضاء
10:38

من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
أمن وقضاء
12:19

هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ تعميم صورة موقوف بجرائم النصب والاحتيال والغش

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الجيش: العثور على نفق في منطقة العاقورة – جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More