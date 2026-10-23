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ضجّة الحليب الخام على منصات التواصل... هل يُعَدّ فعلاً آمناً للشرب؟
صحة وتغذية
2026-10-23 | 04:19
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ضجّة الحليب الخام على منصات التواصل... هل يُعَدّ فعلاً آمناً للشرب؟
يشهد الحليب الخام، أو غير المبستر، رواجاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث تشجّع على تناوله حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام. وتروّج له هذه الحملات كمصدر لتعزيز المناعة، والوقاية من الحساسية، وتحسين الهضم والمذاق. هذا الاهتمام المتزايد أعاد تسليط الضوء على الفروق الجوهرية بينه وبين الحليب التقليدي المبستر المتوافر في الأسواق.
يستخرج الحليب الخام مباشرةً من الأبقار أو الأغنام أو الماعز ويُعبّأ دون أي معالجة حرارية. في المقابل، تخضع الأنواع التجارية لعملية البسترة التي تستهدف القضاء على البكتيريا وإطالة مدة الصلاحية. ويدّعي مناصرو الحليب الخام، ومنهم مشاهير مثل الممثلة غوينيث بالترو، أنه أسهل هضماً ويحتوي على بكتيريا نافعة تفيد صحة الأمعاء، إلى جانب الاعتقاد بأنّ البسترة تقلل من قيمته الغذائية.
إلا أن الدراسات العلمية تقدم صورة مختلفة، فقد أثبتت الأبحاث أن تأثير البسترة على القيمة الغذائية للحليب ضئيل جداً نظراً لانخفاض محتواه أصلاً من الفيتامينات الحساسة للحرارة. ورغم وجود دراسات رصدية ربطت بين الحليب الخام وانخفاض معدلات الربو والحساسية في بعض المجتمعات الزراعية، أو رصدت اختلافات طفيفة في ميكروبات الأمعاء لدى مستهلكيه، فإن الباحثين يؤكدون أن هذه الدراسات محدودة ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة أو فوائد صحية مؤكدة.
وفي المقابل، تؤكد وكالات سلامة الغذاء أنّ الحليب الخام يمثّل منتجاً غذائياً عالي الخطورة لاحتمال احتوائه على ميكروبات وبكتيريا قاتلة قد تسبّب التسمم الغذائي والعدوى المميتة. ولهذا، تحذر الجهات الطبية بشدّة من تناول الرضّع، والأطفال الصغار، وكبار السن، والحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة للحليب الخام.
أما من الناحية القانونية والرقابية، فتتفاوت السياسات الدولية بشكل ملحوظ، فبينما يحظر القانون بيع الحليب الحيواني غير المبستر في اسكتلندا، يُسمح به بشروط مقيدة وضمن مزارع مسجلة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. وفي المقابل، تفرض دول عربية عديدة اشتراطات صارمة أو تحذر رسمياً من مخاطره، حيث تشترط تونس تراخيص خاصة لتداوله، بينما تمنع وزارات الصحة في دول أخرى مثل لبنان والسعودية تداوله وتشدّد على ضرورة المعالجة الحرارية حفاظاً على الصحة العامة.
المصدر
صحة وتغذية
الحليب الخام
حليب غير مبستر
منصات التواصل
ترند
مخاطر
فوائد
آمن للشرب.
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