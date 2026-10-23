ما بعد التعافي من سرطان الثدي… تحديات صحية ونفسية لا تنتهي بانتهاء العلاج

لا يعني انتهاء علاج سرطان الثدي بالضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ تواجه كثيرات من الناجيات تحديات صحية ونفسية تستمر لفترة طويلة بعد الشفاء. ورغم أنّ التطورات في الكشف المبكر والعلاج رفعت معدلات النجاة إلى نحو 90 بالمئة بمختلف مراحل المرض وأنواعه، فإن رحلة التعافي قد تتطلب التكيف مع واقع جديد، يتجاوز آثاره الجسدية ليشمل الصحة النفسية ونمط الحياة.



وتشمل الآثار طويلة الأمد للعلاج الشعور بالإرهاق، واضطرابات الذاكرة والتركيز، وتلف الأعصاب الذي يسبب التنميل والألم، إضافة إلى تورم الأطراف وتغيرات الجلد والشعر وأعراض انقطاع الطمث. وقد تؤثر بعض الأدوية أيضاً في صحة العظام والقلب، ما يجعل المتابعة الطبية المنتظمة والفحوصات الدورية ضرورية للكشف عن المضاعفات والحد من خطر عودة المرض. ويختلف العلاج اللاحق بحسب نوع السرطان ومرحلته، وقد يشمل أدوية هرمونية أو علاجات موجهة تستمر لسنوات.



أما نفسياً، فقد تعاني الناجيات من القلق المستمر بشأن احتمال عودة السرطان، إلى جانب مشاعر الحزن والغضب والشعور بالذنب، أو صعوبة التكيف مع التغيرات الجسدية بعد الجراحة. ويؤكد اختصاصيون أهمية الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دور العائلة والأصدقاء ومجموعات الدعم، في مساعدة الناجيات على تجاوز هذه المرحلة. كما ينصحون بوضع خطة متابعة واضحة مع الطبيب، والإبلاغ عن الآثار الجانبية وعدم اعتبارها أمراً لا يمكن تغييره، إذ يمكن تعديل العلاج أو اعتماد وسائل أخرى لتحسين جودة الحياة.