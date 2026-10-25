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طردت الوجبات السريعة من حياتها: قصّة امرأة تعهّدت أن تأكل ما تزرعه بيدها

صحة وتغذية
2026-10-25 | 06:55
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طردت الوجبات السريعة من حياتها: قصّة امرأة تعهّدت أن تأكل ما تزرعه بيدها
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طردت الوجبات السريعة من حياتها: قصّة امرأة تعهّدت أن تأكل ما تزرعه بيدها

لم تكن طريق صانعة المحتوى وطاهية الحدائق الشهيرة كارمن بير نحو تقديم وصفات طعام طازجة لملايين المتابعين مفروشةً بالورود، بل بدأت كفرارٍ من ضغوط العمل والتحديات اليومية.

وفي حديث خاص لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، كشفت كارمن التي نشأت في عائلة كبيرة مكونة من ستة أطفال واعتادت في صغرها على تناول الوجبات السريعة، أنّ علاقتها مع الزراعة والطهي بدأت قبل أكثر من عشر سنوات أثناء عملها في مجال الاستحواذ العقاري. 
وأوضحت بير المعروفة عبر منصات التواصل باسم "Carmen in the Garden" أنها بدأت الزراعة خلال عملها المؤسسي الأول كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق، حيث كانت البداية بسيطة بزراعة بعض الأعشاب في أوانٍ صغيرة دون خبرة سابقة، لتتطور التجربة وتتسع تدريجياً مع مرور الوقت.

ومع توسّع مساحة حديقتها المنزلية، بدأت بير بزراعة الخضروات والفواكه، مما دفعها لخوض تجارب طهي جديدة كلياً مع مكونات لم تستخدمها من قبل، مؤكدةً أنها لم تطهُ نبات الأرضي شوكي في حياتها إلا بعد أن قامت بزراعته بنفسها. 
تلك الدروس العملية مهدت الطريق لإعداد كتابها الأول الذي سيصدر قريباً ليقدّم نحو مئة وصفة موسمية تهدف إلى تسليط الضوء على المحاصيل الطازجة بأسلوب مشبع بالنكهات وسهل التطبيق.

وفنَّدت كارمن بير الفكرة السائدة بأنّ تناول الأطعمة الموسمية يتطلّب ميزانيات ضخمة، مشيرةً إلى أنّ المنتجات في موسمها تكون عادةً الخيار الأقل تكلفة والأعلى جودةً في الأسواق المحلية. ودعت الطاهية المستهلكين إلى إشراك حواسهم منذ لحظة اختيار المقادير عبر التدقيق في حيوية الألوان وقوام الخضروات، واختبار رائحة الأعشاب الطازجة التي يجب ملاحظتها فور الإمساك بها، فضلاً عن سحق الأعشاب المجففة بين اليدين قبل إضافتها للطهي لإطلاق زيوتها العطرية ومضاعفة النكهة.

كما شددت بيل على أهمية الابتكار واستغلال الأعشاب بأشكال مختلفة في المطبخ، مثل استخدام عشبة الميرمية لموازنة الأطباق الدسمة أو تحضير أجنحة دجاج متبّلة ومبهّرة بالكامل بنكهات الشبت المتنوعة. 
 
 

صحة وتغذية

منوعات

الوجبات السريعة

زراعة

صحة

دايت

حمية

تغذية

خضار

فاكهة

طبخ صحي.

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