من دون رياضة أو مجهود كبير… حركات يومية بسيطة تحمي القلب وتقلّل خطر الوفاة

لا تقتصر فوائد النشاط البدني على ممارسة الرياضة في الصالات أو تخصيص وقت يومي للتمارين، إذ تشير أبحاث إلى أنّ الحركات البسيطة التي يقوم بها الإنسان خلال يومه، حتى من دون قصد ممارسة الرياضة، قد تسهم في تحسين الصحة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.



ويُعرف هذا النوع من النشاط باسم "النشاط البدني غير الرياضي"، ويشمل حركات يومية مثل تحريك الساقين أثناء الجلوس، وتغيير وضعية الجسم، وصعود السلالم، والأعمال المنزلية والبستنة واللعب مع الأطفال. وتساعد هذه الحركات على تنشيط العضلات وتحسين الدورة الدموية وحرق مزيد من السعرات الحرارية، حتى خلال فترات العمل أو الجلوس الطويلة.



وأظهرت دراسة واسعة نُشرت عام 2024، وشملت أكثر من 22 ألف شخص في المملكة المتحدة لا يمارسون الرياضة بانتظام، أنّ ممارسة دفعات قصيرة من النشاط البدني العرضي، بإجمالي أربع دقائق يومياً، قد تساعد في الحد من المخاطر المرتبطة بقلة الحركة. وتابع الباحثون المشاركين لمدة ثماني سنوات، ووجدوا أن ارتفاع مستويات النشاط اليومي ارتبط بتراجع المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس لأكثر من 11 ساعة يومياً، فيما ربطت أبحاث لاحقة هذا النشاط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة.



وينصح الباحثون بزيادة الحركة تدريجياً من خلال تغييرات بسيطة، مثل المشي بوتيرة أسرع، والوقوف أثناء بعض المهام، وحمل أكياس التسوق بدلاً من استخدام عربة، أو المشي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية. كما يمكن دمج التمارين الصغيرة في الروتين اليومي، مثل رفع الكعبين أثناء تنظيف الأسنان أو تحريك الساقين خلال العمل. ويؤكد الخبراء أنّ تحويل هذه الممارسات إلى عادات يومية قد يجعل النشاط البدني أكثر سهولة واستمرارية، ويساعد على تقليل الوقت الذي يقضيه الإنسان جالساً، بما ينعكس إيجاباً على صحته.