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مرتديلا وخبز وزيت زيتون... كيف تستمتع بفطور عربي شهي من دون شعور بالذنب؟

صحة وتغذية
2026-10-27 | 13:02
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مرتديلا وخبز وزيت زيتون... كيف تستمتع بفطور عربي شهي من دون شعور بالذنب؟
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مرتديلا وخبز وزيت زيتون... كيف تستمتع بفطور عربي شهي من دون شعور بالذنب؟

يُعرَف الفطور العربي بتنوعه الكبير وغناه بالعناصر الغذائية التي تضفي البهجة على مائدة الصباح، وغالباً ما يُشكل جزءاً أساسياً من التراث الغذائي للمنطقة. ورغم أنّ مكوناته الأساسية تحمل قيماً غذائية عالية وتتوافق مع النظم الغذائية المتوازنة، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نوعية الأطعمة بحد ذاتها، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكميات الاستهلاك وأساليب التحضير المتّبعة في المطبخ اليومي.

وفي هذا السياق، سلط اختصاصي التغذية العلاجية، أحمد العظم، الضوء في مقابلة خاصة مع موقع  CNN، على مجموعة من التعديلات الذكية والبسيطة التي يمكن إدخالها على الروتين الصباحي. وتهدف هذه النصائح إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين الاستمتاع بالمذاق الشهي للأطباق التقليدية، والحفاظ على صحة الجسم والوزن المثالي من دون حرمان.

واقترح الاختصاصي تعديلات جوهرية لمائدة فطور صحية وموزونة:
- الخبز: أكد الخبير أن تناول الخبز بحد ذاته ليس مشكلة صحية، بل يكمن الخلل في الإفراط في استهلاكه بكميات مبالغ فيها خلال وجبة واحدة، مما يؤدي إلى فائض في السعرات الحرارية والنشويات. لذا، يجب التحكم بالكمية المستهلكة من الخبز بدلاً من الحرمان منها.

- زيت الزيتون: يُعدّ زيت الزيتون عنصراً أساسياً ومفيداً، إلا أنه كثيف السعرات الحرارية بطبيعته. ولتجنّب استهلاك كميات زائدة دون تنبيه، يُفضل الاستعانة بملعقة الطعام المخصصة للقياس أو استخدام بخاخ الزيت، للتحكم الفعال في الكمية المضافة للأطباق.

- المرتديلا: نصح اختصاصي التغذية بتجنب تناول المرتديلا والأطعمة المشابهة، نظراً لكونها تصنّف ضمن اللحوم المصنّعة التي تفتقر للفوائد الصحية وتؤثر سلباً على الجسم عند تناولها بانتظام.

- الفلافل: تُعتبر الفلافل واحدة من أكثر الأطباق شعبيةً وحبّاً على مائدة الفطور العربي، غير أنّ طريقة قليها التقليدية بالغزارة في الزيت تضاعف من محتواها السعري. ولتجاوز هذه المشكلة، يمكن تحضيرها بطريقة عصرية صحية باستخدام "القلّاية الهوائية"، مما يمنحها القرمشة المحبوبة مع تقليل الدهون بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد أنّ الحفاظ على الأنماط الغذائية التراثية لا يتعارض مع متطلّبات الصحة العامة، بل يتطلب وعياً استهلاكياً وتعديلات ذكية في تفاصيل التحضير اليومية.
 

صحة وتغذية

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