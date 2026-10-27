أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرتديلا وخبز وزيت زيتون... كيف تستمتع بفطور عربي شهي من دون شعور بالذنب؟
صحة وتغذية
2026-10-27 | 13:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مرتديلا وخبز وزيت زيتون... كيف تستمتع بفطور عربي شهي من دون شعور بالذنب؟
يُعرَف الفطور العربي بتنوعه الكبير وغناه بالعناصر الغذائية التي تضفي البهجة على مائدة الصباح، وغالباً ما يُشكل جزءاً أساسياً من التراث الغذائي للمنطقة. ورغم أنّ مكوناته الأساسية تحمل قيماً غذائية عالية وتتوافق مع النظم الغذائية المتوازنة، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نوعية الأطعمة بحد ذاتها، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكميات الاستهلاك وأساليب التحضير المتّبعة في المطبخ اليومي.
وفي هذا السياق، سلط اختصاصي التغذية العلاجية، أحمد العظم، الضوء في مقابلة خاصة مع موقع CNN، على مجموعة من التعديلات الذكية والبسيطة التي يمكن إدخالها على الروتين الصباحي. وتهدف هذه النصائح إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين الاستمتاع بالمذاق الشهي للأطباق التقليدية، والحفاظ على صحة الجسم والوزن المثالي من دون حرمان.
واقترح الاختصاصي تعديلات جوهرية لمائدة فطور صحية وموزونة:
-
الخبز: أكد الخبير أن تناول الخبز بحد ذاته ليس مشكلة صحية، بل يكمن الخلل في الإفراط في استهلاكه بكميات مبالغ فيها خلال وجبة واحدة، مما يؤدي إلى فائض في السعرات الحرارية والنشويات. لذا، يجب التحكم بالكمية المستهلكة من الخبز بدلاً من الحرمان منها.
-
زيت الزيتون: يُعدّ زيت الزيتون عنصراً أساسياً ومفيداً، إلا أنه كثيف السعرات الحرارية بطبيعته. ولتجنّب استهلاك كميات زائدة دون تنبيه، يُفضل الاستعانة بملعقة الطعام المخصصة للقياس أو استخدام بخاخ الزيت، للتحكم الفعال في الكمية المضافة للأطباق.
-
المرتديلا: نصح اختصاصي التغذية بتجنب تناول المرتديلا والأطعمة المشابهة، نظراً لكونها تصنّف ضمن اللحوم المصنّعة التي تفتقر للفوائد الصحية وتؤثر سلباً على الجسم عند تناولها بانتظام.
-
الفلافل: تُعتبر الفلافل واحدة من أكثر الأطباق شعبيةً وحبّاً على مائدة الفطور العربي، غير أنّ طريقة قليها التقليدية بالغزارة في الزيت تضاعف من محتواها السعري. ولتجاوز هذه المشكلة، يمكن تحضيرها بطريقة عصرية صحية باستخدام "القلّاية الهوائية"، مما يمنحها القرمشة المحبوبة مع تقليل الدهون بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد أنّ الحفاظ على الأنماط الغذائية التراثية لا يتعارض مع متطلّبات الصحة العامة، بل يتطلب وعياً استهلاكياً وتعديلات ذكية في تفاصيل التحضير اليومية.
المصدر
صحة وتغذية
زيتون...
تستمتع
بفطور
بالذنب؟
ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-09-17
هل تشعر بالذنب عندما تتغيب عن العمل بسبب المرض؟ إليك السبب
منوعات
2026-09-17
هل تشعر بالذنب عندما تتغيب عن العمل بسبب المرض؟ إليك السبب
0
آخر الأخبار
2026-09-29
نقيب المحامين في بيروت لـLBCI: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة وستسود حالة من عدم الثقة بالبلد ومؤسساته
آخر الأخبار
2026-09-29
نقيب المحامين في بيروت لـLBCI: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة وستسود حالة من عدم الثقة بالبلد ومؤسساته
0
أمن وقضاء
2026-09-29
مارتينوس يتحدث عن تسريبات خاطئة في ملف انفجار مرفأ بيروت: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة
أمن وقضاء
2026-09-29
مارتينوس يتحدث عن تسريبات خاطئة في ملف انفجار مرفأ بيروت: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة
0
صحة وتغذية
2026-09-18
نعاس لا يُقاوم نهاراً: شعور قد يحمل إنذاراً صحياً
صحة وتغذية
2026-09-18
نعاس لا يُقاوم نهاراً: شعور قد يحمل إنذاراً صحياً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:24
ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف
صحة وتغذية
12:24
ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف
0
صحة وتغذية
12:10
سرّ إبطاء الشيخوخة قد يكون في أمعائك… بكتيريا معيّنة تكشف مفاجأة علمية
صحة وتغذية
12:10
سرّ إبطاء الشيخوخة قد يكون في أمعائك… بكتيريا معيّنة تكشف مفاجأة علمية
0
صحة وتغذية
12:05
سرطان الرحم يتزايد بين النساء دون الخمسين… وأطباء يحذّرون من علامات مبكرة لا يجب تجاهلها
صحة وتغذية
12:05
سرطان الرحم يتزايد بين النساء دون الخمسين… وأطباء يحذّرون من علامات مبكرة لا يجب تجاهلها
0
صحة وتغذية
12:01
البروتين في كل شيء… هل نحتاج فعلاً إلى كل هذه الكميات أم نعرّض صحتنا للخطر؟
صحة وتغذية
12:01
البروتين في كل شيء… هل نحتاج فعلاً إلى كل هذه الكميات أم نعرّض صحتنا للخطر؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-22
وزير العدل في قصر العدل في النبطية
أخبار لبنان
2026-09-22
وزير العدل في قصر العدل في النبطية
0
أخبار دولية
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
أخبار دولية
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
0
آخر الأخبار
2026-10-05
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى الشمالي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 70026825
آخر الأخبار
2026-10-05
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى الشمالي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 70026825
0
أخبار دولية
2026-09-24
قاض أميركي يأمر برفع حظر دخول "سي أن أن" و"ام اس ناو" و"بوليتيكو" للبيت الأبيض
أخبار دولية
2026-09-24
قاض أميركي يأمر برفع حظر دخول "سي أن أن" و"ام اس ناو" و"بوليتيكو" للبيت الأبيض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More