سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه

لا يظهر سرطان الثدي دائماً على شكل كتلة واضحة، إذ قد تبدأ علاماته بتغيّرات بسيطة في الجلد أو شكل الحلمة، أو بإفرازات غير معتادة وتورّم قرب الإبط، وهي مؤشرات قد لا تنتبه إليها النساء خلال روتينهن اليومي.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شُخّص نحو 2.4 مليون امرأة بسرطان الثدي حول العالم خلال عام 2024، ما يسلّط الضوء على أهمية الانتباه إلى التغيّرات غير المألوفة واستشارة الطبيب في الوقت المناسب.



وفي هذا السياق، يسلّط الدكتور سوريندر كومار داباس، رئيس مركز مانيبال الشامل للسرطان وجراحات الأورام الروبوتية في مستشفى مانيبال بدواركا في نيودلهي، الضوء على سبع علامات تستدعي الانتباه، أبرزها التغيّر المفاجئ في حجم الثدي أو شكله، وظهور انبعاجات أو تجعّدات في الجلد قد تجعله شبيهاً بقشرة البرتقال، إضافة إلى الاحمرار المستمر أو تغيّر لون الجلد. وتشمل العلامات أيضاً انقلاب الحلمة إلى الداخل بشكل مفاجئ أو تغيّر موضعها، وظهور طفح جلدي مستمر أو تقشّر حول الحلمة.



كما تستدعي الإفرازات غير المعتادة من الحلمة، خصوصاً الإفرازات الدموية أو التي تظهر تلقائياً من دون رضاعة، تقييماً طبياً. وقد يظهر التورّم أو التكتّل في منطقة الإبط أو قرب عظمة الترقوة، حتى في غياب كتلة واضحة داخل الثدي، ما يجعل الانتباه إلى التغيّرات في المناطق المحيطة أمراً مهماً أيضاً.



وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة كتلة جديدة، أو تغيّرات مستمرة في الجلد أو الحلمة، أو إفرازات غير طبيعية، أو تورّم غير مبرّر، فضلاً عن الألم المستمر في الثدي أو الإبط. ورغم أن معظم تغيّرات الثدي لا تكون ناتجة عن السرطان، فإنّ الفحص الطبي هو الوسيلة اللازمة لتحديد أسبابها، فيما يمكن أن يسهم التشخيص المبكر في تحسين فرص العلاج الفعّال. ولا تكفي المراقبة أمام المرآة لتشخيص المرض، لكنها قد تساعد على اكتشاف التغيّرات التي تستدعي التقييم الطبي.