"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟

تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "تيك توك"، تحذيرات من حالة تُعرف باسم "وجه الفيريتين" (Ferritin Face)، يُقال إنّها تتمثل في شحوب البشرة، والهالات السوداء تحت العينين، وجفاف الجلد، وتشقق الشفاه وتساقط الشعر، نتيجة انخفاض مخزون الحديد في الجسم. لكن الخبراء يؤكدون أنّ هذه الأعراض قد ترتبط بنقص الحديد، إلّا أنّها قد تنتج أيضاً عن عوامل أخرى، مثل الوراثة والتوتر والجفاف، ما يجعل التقييم الطبي ضرورياً لتحديد السبب الحقيقي.



والفيريتين هو بروتين مسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، خصوصاً في الكبد، وإطلاقه عند الحاجة. ويمكن قياس مستوياته من خلال فحص الدم للحصول على مؤشر عن مخزون الحديد، إذ تشير إرشادات المعهد الوطني البريطاني للتميز في الصحة والرعاية إلى أنّ انخفاض مستوى الفيريتين عن 30 ميكروغراماً لكل لتر يدل على نقص الحديد، فيما يرى خبراء أنّ المستويات التي تقل عن 50 ميكروغراماً لكل لتر قد تستدعي الانتباه أيضاً، بحسب الحالة السريرية.



ويوضح اختصاصيون أنّ الحديد ضروري لعمل خلايا الجسم، وأنّ نقصه قد يؤدي إلى التعب الشديد، وصعوبة التركيز، وشحوب البشرة وفقدانها حيويتها، فضلاً عن تساقط الشعر. وتكون هذه التغيّرات أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاضاً كبيراً في مخزون الحديد. ومن أبرز أسباب هذه الحالة غزارة الدورة الشهرية والحمل، إلى جانب عدم الحصول على كمية كافية من الحديد من الغذاء أو ضعف امتصاصه، كما قد يرتبط فقدان الدم بمشكلات في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة أو السلائل، وقد يظهر أيضاً لدى الرياضيين نتيجة ارتفاع احتياجات الجسم من الحديد.



وينصح الخبراء الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الحديد، خصوصاً النساء اللواتي يعانين غزارة الدورة الشهرية، والحوامل، والنباتيين، بإجراء فحوصات الدم عند الاشتباه بوجود نقص. وقد تشمل الفحوصات تعداد الدم الكامل وقياس مستويات الفيريتين وفيتاميني B12 وحمض الفوليك.

ويؤكد الأطباء أهمية تحديد سبب النقص، لا الاكتفاء بتناول المكملات، إذ قد يحتاج بعض المرضى إلى جرعات علاجية محددة وإعادة الفحوصات بعد نحو ثلاثة أشهر لمتابعة الاستجابة. ورغم أنّ زيادة الوعي بنقص الحديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة، يحذّر الأطباء من تشخيص الحالة ذاتياً اعتماداً على قائمة من الأعراض، مشددين على أنّ التعب أو تغيّرات المظهر وحدها لا تكفي لتأكيد الإصابة.