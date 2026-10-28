أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
صحة وتغذية
2026-10-28 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
كشفت دراسة واسعة شملت أكثر من 340 ألف شخص بالغ، عن اختلاف الارتباطات بين استهلاك أنواع المشروبات الكحولية ومعدلات الوفاة على المدى الطويل، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع استهلاك الكحول يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لأسباب متعددة، فيما ظهرت نتائج مختلفة لدى مستهلكي النبيذ مقارنةً بمستهلكي البيرة والمشروبات الروحية.
واعتمد الباحثون على بيانات من البنك الحيوي البريطاني، وتابعوا 340,924 مشاركاً، بلغ متوسط أعمارهم نحو 56 عاماً، على مدى 13.4 سنة. وخلال فترة المتابعة، سُجّلت 22,381 وفاة.
وأظهرت النتائج أنّ الاستهلاك المرتفع للكحول عموماً ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن مختلف الأسباب، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. كما ارتبط الاستهلاك المعتدل بارتفاع الوفيات المرتبطة بالسرطان، فيما ظهرت علاقة بين الاستهلاك المنخفض وبعض المشروبات وانخفاض الوفيات لأسباب محددة.
وعند تحليل أنواع المشروبات، وجد الباحثون أنّ الاستهلاك المرتفع للبيرة وعصير التفاح الكحولي ارتبط بارتفاع الوفيات الإجمالية والوفيات الناجمة عن أمراض مختلفة، فيما ارتبط حتى الاستهلاك المنخفض منهما بارتفاع الوفيات المرتبطة بالسرطان.
كذلك، ارتبط استهلاك المشروبات الروحية بزيادة مخاطر الوفاة عند مستويات استهلاك منخفضة أو متوسطة إلى مرتفعة. في المقابل، ارتبط الاستهلاك المنخفض للنبيذ بانخفاض الوفيات لبعض الأسباب، إلّا أنّ الاستهلاك المرتفع ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن السرطان. وسُجّلت نتائج متفاوتة أيضاً بحسب نوع النبيذ، بما فيه الأحمر والأبيض والمدعّم.
وأظهرت
الدراسة
كذلك أنّ ارتفاع استهلاك الكحول ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن 15 نوعاً من السرطان، بعد تصحيح النتائج إحصائياً، بما في ذلك سرطانات الرأس والعنق والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكبد والمرارة والدم والثدي والأعضاء التناسلية.
كما ارتبط تناول المشروبات الكحولية مع الوجبات بانخفاض معدلات الوفيات مقارنةً بتناولها خارج أوقات الطعام، فيما بدت الارتباطات السلبية أكثر وضوحاً مع ارتفاع الاستهلاك خارج الوجبات.
وخلص الباحثون إلى أنّ الاستهلاك المرتفع للكحول يرتبط بزيادة الوفيات الإجمالية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وأنّ الاستهلاك المعتدل لا يخلو من المخاطر، خصوصاً فيما يتعلق بالسرطان. لكنهم شددوا على أنّ الدراسة رصدية، ولا تثبت أن الكحول تسبب مباشرةً بهذه النتائج، كما أن انخفاض الوفيات لدى بعض مستهلكي النبيذ لا يعني أنّ النبيذ يحمي الصحة. وأشاروا إلى أنّ البيانات اعتمدت على إفادات المشاركين عن استهلاكهم للكحول، ما يترك مجالاً لعوامل أخرى قد تؤثر في النتائج.
صحة وتغذية
دراسة
كحول
خطر الوفاة
البيرة
النبيذ
المشروبات الروحية
صحة
سرطان
علماء.
"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-17
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية
صحة وتغذية
2026-10-17
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية
0
صحة وتغذية
2026-10-20
دراسة تحذّر: غياب الرعاية الصحية الأولية يزيد خطر الوفاة المبكرة بسرطان الثدي
صحة وتغذية
2026-10-20
دراسة تحذّر: غياب الرعاية الصحية الأولية يزيد خطر الوفاة المبكرة بسرطان الثدي
0
صحة وتغذية
2026-10-20
هل يعالج التوت الأزرق الاكتئاب؟ دراسة تجريبية تكشف الحقيقة
صحة وتغذية
2026-10-20
هل يعالج التوت الأزرق الاكتئاب؟ دراسة تجريبية تكشف الحقيقة
0
صحة وتغذية
2026-08-12
كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
صحة وتغذية
2026-08-12
كامل الدسم أم قليل الدسم؟ دراسة تعيد فتح النقاش حول الحليب الأفضل للصحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:53
"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟
صحة وتغذية
10:53
"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟
0
صحة وتغذية
10:37
تخيّل أن تموت من مجرّد لمسة... السرّ المرعب لـ "مرض الفراشة"
صحة وتغذية
10:37
تخيّل أن تموت من مجرّد لمسة... السرّ المرعب لـ "مرض الفراشة"
0
صحة وتغذية
08:17
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
صحة وتغذية
08:17
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
0
صحة وتغذية
06:54
من دون رياضة أو مجهود كبير… حركات يومية بسيطة تحمي القلب وتقلّل خطر الوفاة
صحة وتغذية
06:54
من دون رياضة أو مجهود كبير… حركات يومية بسيطة تحمي القلب وتقلّل خطر الوفاة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-14
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
أخبار لبنان
2026-10-14
سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة
0
عالم الطبخ
2026-09-28
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
عالم الطبخ
2026-09-28
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-10-12
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار لبنان
2026-10-12
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
0
أخبار دولية
2026-10-26
رئيس الوزراء الفرنسي يلتقي ممثلي الطلاب الاثنين
أخبار دولية
2026-10-26
رئيس الوزراء الفرنسي يلتقي ممثلي الطلاب الاثنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
0
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
0
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
2
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
3
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
4
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
5
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
7
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
8
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More