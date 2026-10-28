البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول

كشفت دراسة واسعة شملت أكثر من 340 ألف شخص بالغ، عن اختلاف الارتباطات بين استهلاك أنواع المشروبات الكحولية ومعدلات الوفاة على المدى الطويل، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع استهلاك الكحول يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لأسباب متعددة، فيما ظهرت نتائج مختلفة لدى مستهلكي النبيذ مقارنةً بمستهلكي البيرة والمشروبات الروحية.



واعتمد الباحثون على بيانات من البنك الحيوي البريطاني، وتابعوا 340,924 مشاركاً، بلغ متوسط أعمارهم نحو 56 عاماً، على مدى 13.4 سنة. وخلال فترة المتابعة، سُجّلت 22,381 وفاة.

وأظهرت النتائج أنّ الاستهلاك المرتفع للكحول عموماً ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن مختلف الأسباب، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. كما ارتبط الاستهلاك المعتدل بارتفاع الوفيات المرتبطة بالسرطان، فيما ظهرت علاقة بين الاستهلاك المنخفض وبعض المشروبات وانخفاض الوفيات لأسباب محددة.



وعند تحليل أنواع المشروبات، وجد الباحثون أنّ الاستهلاك المرتفع للبيرة وعصير التفاح الكحولي ارتبط بارتفاع الوفيات الإجمالية والوفيات الناجمة عن أمراض مختلفة، فيما ارتبط حتى الاستهلاك المنخفض منهما بارتفاع الوفيات المرتبطة بالسرطان.





وأظهرت كذلك، ارتبط استهلاك المشروبات الروحية بزيادة مخاطر الوفاة عند مستويات استهلاك منخفضة أو متوسطة إلى مرتفعة. في المقابل، ارتبط الاستهلاك المنخفض للنبيذ بانخفاض الوفيات لبعض الأسباب، إلّا أنّ الاستهلاك المرتفع ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن السرطان. وسُجّلت نتائج متفاوتة أيضاً بحسب نوع النبيذ، بما فيه الأحمر والأبيض والمدعّم.وأظهرت الدراسة كذلك أنّ ارتفاع استهلاك الكحول ارتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن 15 نوعاً من السرطان، بعد تصحيح النتائج إحصائياً، بما في ذلك سرطانات الرأس والعنق والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكبد والمرارة والدم والثدي والأعضاء التناسلية.

كما ارتبط تناول المشروبات الكحولية مع الوجبات بانخفاض معدلات الوفيات مقارنةً بتناولها خارج أوقات الطعام، فيما بدت الارتباطات السلبية أكثر وضوحاً مع ارتفاع الاستهلاك خارج الوجبات.



وخلص الباحثون إلى أنّ الاستهلاك المرتفع للكحول يرتبط بزيادة الوفيات الإجمالية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وأنّ الاستهلاك المعتدل لا يخلو من المخاطر، خصوصاً فيما يتعلق بالسرطان. لكنهم شددوا على أنّ الدراسة رصدية، ولا تثبت أن الكحول تسبب مباشرةً بهذه النتائج، كما أن انخفاض الوفيات لدى بعض مستهلكي النبيذ لا يعني أنّ النبيذ يحمي الصحة. وأشاروا إلى أنّ البيانات اعتمدت على إفادات المشاركين عن استهلاكهم للكحول، ما يترك مجالاً لعوامل أخرى قد تؤثر في النتائج.