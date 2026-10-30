أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره

صحة وتغذية
2026-10-30 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره

يُعدّ الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه والمنخفضة بالسعرات الحرارية، لكن تناولَه مع قشرته قد يمنح الجسم فوائد غذائية إضافية، إذ تحتوي القشرة على عدد من العناصر الغذائية والمركّبات النباتية المفيدة للصحة.

وبحسب موقع "Verywell Health"، فإن تناول الخيار بقشرته يوفّر أربع فوائد صحية أساسية:

1- المساعدة على ترطيب الجسم

يتكوّن الخيار من أكثر من 95 في المئة من المياه، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز ترطيب الجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من السوائل خلال النهار.

2- دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي قشرة الخيار على الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. وتساعد الألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم، فيما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا إلى البراز، ما يسهّل مروره عبر الأمعاء.

3- تعزيز صحة القلب والعظام والحد من الالتهابات

يوفّر الخيار بقشرته مجموعة من العناصر الغذائية، أبرزها الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين K، الذي يؤدي دورًا مهمًا في صحة العظام والقلب.

كما يحتوي على مركّبات نباتية، مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

4- المساعدة في التحكم بالوزن

يتميّز الخيار بانخفاض سعراته الحرارية، إذ تحتوي حبة كاملة منه على نحو 45 سعرة حرارية، فيما تحتوي حصة تعادل كوبًا واحدًا على نحو 17 سعرة حرارية. لذلك، يمكن أن يشكّل إضافة مناسبة إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم بوزنهم.

وبالتالي، فإن تناول الخيار بقشرته، بعد غسله جيدًا، قد يساعد في الاستفادة من كمية أكبر من عناصره الغذائية بدلًا من التخلص منها عند التقشير.

صحة وتغذية

الخيار

قشور

فوائد

صحة

تغذية

ترطيب الجسم

الجهاز الهضمي

صحة القلب

التحكم بالوزن.

LBCI التالي
أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-10-16

لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-14

لتعظيم فوائده الصحية... هذا هو التوقيت الأفضل لتناول الشوفان

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-25

الأحمر أو الأصفر؟ أيّهما يتفوق في الفلفل الرومي من حيث الفوائد الصحية؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

ضاهر: لا إصلاح من دون محاسبة ولا دولة من دون هيبة القانون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:43

أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-29

التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-29

البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-29

ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-10-28

لجنة الانتخابات المركزية: حزب نتنياهو يحصل على 21.7 % من الأصوات حتى الآن مقابل 15,7% لحزب آيزنكوت

LBCI
فنّ
04:55

وداعاً باتريك ستيوارت… رحيل أسطورة "Star Trek" و"X-Men" عن 86 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
06:26

هاشم زار ناصر الدين وطالب بزيادة موازنة وزارة الصحة: لتستطيع تأمين متطلبات اللبنانيين وأبناء المناطق الجنوبية الحدودية

LBCI
خبر عاجل
06:32

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"نتنياهو وينه؟" قاصران يجولان في القنطرة المحتلة ويعودان إلى التحقيق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:29

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت

LBCI
خبر عاجل
04:49

"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة

LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
خبر عاجل
10:11

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
07:35

طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

LBCI
أخبار دولية
02:35

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

LBCI
خبر عاجل
06:32

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More