لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره

يُعدّ الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه والمنخفضة بالسعرات الحرارية، لكن تناولَه مع قشرته قد يمنح الجسم فوائد غذائية إضافية، إذ تحتوي القشرة على عدد من العناصر الغذائية والمركّبات النباتية المفيدة للصحة.

وبحسب موقع "Verywell Health"، فإن تناول الخيار بقشرته يوفّر أربع فوائد صحية أساسية:

1- المساعدة على ترطيب الجسم

يتكوّن الخيار من أكثر من 95 في المئة من المياه، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز ترطيب الجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من السوائل خلال النهار.

2- دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي قشرة الخيار على الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. وتساعد الألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم، فيما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا إلى البراز، ما يسهّل مروره عبر الأمعاء.

3- تعزيز صحة القلب والعظام والحد من الالتهابات

يوفّر الخيار بقشرته مجموعة من العناصر الغذائية، أبرزها الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين K، الذي يؤدي دورًا مهمًا في صحة العظام والقلب.

كما يحتوي على مركّبات نباتية، مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

4- المساعدة في التحكم بالوزن

يتميّز الخيار بانخفاض سعراته الحرارية، إذ تحتوي حبة كاملة منه على نحو 45 سعرة حرارية، فيما تحتوي حصة تعادل كوبًا واحدًا على نحو 17 سعرة حرارية. لذلك، يمكن أن يشكّل إضافة مناسبة إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم بوزنهم.

وبالتالي، فإن تناول الخيار بقشرته، بعد غسله جيدًا، قد يساعد في الاستفادة من كمية أكبر من عناصره الغذائية بدلًا من التخلص منها عند التقشير.