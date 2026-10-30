أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟





وتُظهر تجارب عدد من العدّائين أنّ هذه الأدوية، ومن أبرزها "Mounjaro" و"Zepbound" و"Wegovy"، قد تسبب الغثيان وفقدان الشهية والإمساك، ما يجعل الحصول على الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة أمراً صعباً. مع تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم "GLP-1"، يواجه بعض العدّائين تحديات صحية وأداءً رياضياً متراجعاً نتيجة آثارها الجانبية، ما يثير تساؤلات حول مدى أمان استخدامها خلال الاستعداد لسباقات المسافات الطويلة، وفق تقرير لصحيفة " ذا غارديان " البريطانية.وتُظهر تجارب عدد من العدّائين أنّ هذه الأدوية، ومن أبرزها "Mounjaro" و"Zepbound" و"Wegovy"، قد تسبب الغثيان وفقدان الشهية والإمساك، ما يجعل الحصول على الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة أمراً صعباً.

بدورها، روت العدّاءة كيري، التي شاركت في عشرات سباقات نصف الماراثون وأربعة سباقات ماراثون كاملة، أنها عانت غثياناً شديداً خلال أحد السباقات بعد بدء استخدام دواء "Tirzepatide"، لدرجة أنّها لم تتمكن من الاحتفاظ بالمكملات الغذائية التي يعتمد عليها العدّاؤون لتعويض الطاقة.



ويحذّر اختصاصيون في التغذية الرياضية من أنّ الجمع بين هذه الأدوية والتدريبات المكثفة قد يؤدي إلى نقص مزمن في الطاقة، خصوصاً أنّ رياضيي المسافات الطويلة يحتاجون إلى كميات كافية من الغذاء لدعم مجهودهم البدني. وقد يتطور هذا النقص مع مرور الوقت إلى ما يُعرف بـ"متلازمة نقص الطاقة النسبية في الرياضة" (RED-S)، التي قد تؤثر سلباً في كثافة العظام والمناعة، كما قد تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية لدى النساء.

وتشير الطبيبة ميلاني جاي إلى أنّ أدوية GLP-1 قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة، مع احتمال زيادة هذا المعدل خلال التمارين الرياضية.



وفي هذا السياق، يرى عدد من الخبراء أنّ الأفضل تجنّب البدء بهذه الأدوية خلال فترة التحضير لسباقات الماراثون، فيما يحذّر آخرون من تعديل الجرعات أو تقسيمها إلى جرعات أصغر من دون إشراف طبي، لأنّ هذه الأساليب لم تُدرس بشكل كافٍ في التجارب السريرية. وينصح اختصاصيون بتوقيت الجرعات بعيداً عن أيام السباقات والتدريبات الطويلة، تفادياً للمضاعفات الهضمية المحتملة.



ورغم اختلاف التجارب بين العدّائين، لا تزال الأبحاث حول تأثير هذه الأدوية في رياضات التحمل محدودة. فبينما اضطر بعض الرياضيين إلى التوقف عن استخدامها بسبب الغثيان والإرهاق وتراجع قدرتهم على التدريب، تمكن آخرون من التأقلم معها وتحسين أدائهم مع مرور الوقت.

ويؤكد الخبراء أهمية مراقبة الأعراض الجانبية وضمان الحصول على التغذية الكافية، مشددين على أنّ خسارة الوزن لا ينبغي أن تأتي على حساب الصحة والقدرة على ممارسة الرياضة.