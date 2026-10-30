أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟
صحة وتغذية
2026-10-30 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟
مع تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم "GLP-1"، يواجه بعض العدّائين تحديات صحية وأداءً رياضياً متراجعاً نتيجة آثارها الجانبية، ما يثير تساؤلات حول مدى أمان استخدامها خلال الاستعداد لسباقات المسافات الطويلة، وفق تقرير لصحيفة "
ذا غارديان
" البريطانية.
وتُظهر تجارب عدد من العدّائين أنّ هذه الأدوية، ومن أبرزها "Mounjaro" و"Zepbound" و"Wegovy"، قد تسبب الغثيان وفقدان الشهية والإمساك، ما يجعل الحصول على الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة أمراً صعباً.
بدورها، روت العدّاءة كيري، التي شاركت في عشرات سباقات نصف الماراثون وأربعة سباقات ماراثون كاملة، أنها عانت غثياناً شديداً خلال أحد السباقات بعد بدء استخدام دواء "Tirzepatide"، لدرجة أنّها لم تتمكن من الاحتفاظ بالمكملات الغذائية التي يعتمد عليها العدّاؤون لتعويض الطاقة.
ويحذّر اختصاصيون في التغذية الرياضية من أنّ الجمع بين هذه الأدوية والتدريبات المكثفة قد يؤدي إلى نقص مزمن في الطاقة، خصوصاً أنّ رياضيي المسافات الطويلة يحتاجون إلى كميات كافية من الغذاء لدعم مجهودهم البدني. وقد يتطور هذا النقص مع مرور الوقت إلى ما يُعرف بـ"متلازمة نقص الطاقة النسبية في الرياضة" (RED-S)، التي قد تؤثر سلباً في كثافة العظام والمناعة، كما قد تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية لدى النساء.
وتشير الطبيبة ميلاني جاي إلى أنّ أدوية GLP-1 قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة، مع احتمال زيادة هذا المعدل خلال التمارين الرياضية.
وفي هذا السياق، يرى عدد من الخبراء أنّ الأفضل تجنّب البدء بهذه الأدوية خلال فترة التحضير لسباقات الماراثون، فيما يحذّر آخرون من تعديل الجرعات أو تقسيمها إلى جرعات أصغر من دون إشراف طبي، لأنّ هذه الأساليب لم تُدرس بشكل كافٍ في التجارب السريرية. وينصح اختصاصيون بتوقيت الجرعات بعيداً عن أيام السباقات والتدريبات الطويلة، تفادياً للمضاعفات الهضمية المحتملة.
ورغم اختلاف التجارب بين العدّائين، لا تزال الأبحاث حول تأثير هذه الأدوية في رياضات التحمل محدودة. فبينما اضطر بعض الرياضيين إلى التوقف عن استخدامها بسبب الغثيان والإرهاق وتراجع قدرتهم على التدريب، تمكن آخرون من التأقلم معها وتحسين أدائهم مع مرور الوقت.
ويؤكد الخبراء أهمية مراقبة الأعراض الجانبية وضمان الحصول على التغذية الكافية، مشددين على أنّ خسارة الوزن لا ينبغي أن تأتي على حساب الصحة والقدرة على ممارسة الرياضة.
صحة وتغذية
رياضة
رياضة
ماراثون
صحة
عداؤون
عداء
أدوية التنحيف
مخاطر
نصائح
خبراء.
التالي
الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-15
أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟
صحة وتغذية
2026-10-15
أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟
0
صحة وتغذية
2026-10-17
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية
صحة وتغذية
2026-10-17
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-06
جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-06
جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة
0
صحة وتغذية
2026-09-12
خلّ التفاح لخسارة الوزن… حقيقة مثبتة أم مجرّد وهم شائع؟
صحة وتغذية
2026-09-12
خلّ التفاح لخسارة الوزن… حقيقة مثبتة أم مجرّد وهم شائع؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:20
الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟
صحة وتغذية
12:20
الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟
0
صحة وتغذية
11:34
الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟
صحة وتغذية
11:34
الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟
0
صحة وتغذية
05:51
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
صحة وتغذية
05:51
لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره
0
صحة وتغذية
2026-10-29
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
صحة وتغذية
2026-10-29
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:32
رئيس مجلس السيادة السوداني: مستعدون لمنح روسيا مواقع للاستثمار في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى
آخر الأخبار
06:32
رئيس مجلس السيادة السوداني: مستعدون لمنح روسيا مواقع للاستثمار في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى
0
أخبار لبنان
2026-10-28
البستاني يطالب بمنع سفر أمين سلام واستقدام جورج بوشيكيان عبر الإنتربول
أخبار لبنان
2026-10-28
البستاني يطالب بمنع سفر أمين سلام واستقدام جورج بوشيكيان عبر الإنتربول
0
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
0
فنّ
2026-07-17
حين تنتصر الموسيقى على الحدود... الكونسرفتوار الوطني يكرّس حضوره الدولي في مهرجان تتارستان الروسيّة
فنّ
2026-07-17
حين تنتصر الموسيقى على الحدود... الكونسرفتوار الوطني يكرّس حضوره الدولي في مهرجان تتارستان الروسيّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:25
ترامب عن حرب إيران: ستنتهي قريبا
أخبار دولية
08:25
ترامب عن حرب إيران: ستنتهي قريبا
0
أخبار لبنان
04:53
سلام: بدأنا خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني وسنواصل العمل لاستكمالها
أخبار لبنان
04:53
سلام: بدأنا خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني وسنواصل العمل لاستكمالها
0
حال الطقس
14:44
حال الطقس
حال الطقس
14:44
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:39
انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
2
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
3
حال الطقس
14:44
حال الطقس
حال الطقس
14:44
حال الطقس
4
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
5
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
6
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
8
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More