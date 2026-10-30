الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟

أكدت اختصاصية التغذية الأميركية جين أفيس أنّ النظام الغذائي المتوازن، الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، قد يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، مشيرة إلى ارتباط زيادة الدهون في الجسم بارتفاع خطر الإصابة بالمرض.



وأوضحت أنّ مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف تلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا وتعزيز المناعة وتنظيم مستويات السكر والإستروجين.



كما نصحت بتناول الخضراوات والفواكه المتنوعة الألوان، والحد من اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والمصنّعة، مع استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو، والإكثار من مصادر أوميغا 3 كالأسماك والجوز.