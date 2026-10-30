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الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟
صحة وتغذية
2026-10-30 | 12:20
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الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟
كشفت مراجعة علمية حديثة أنّ تناول الفيتامينات المتعددة قد يساعد على رفع مستويات بعض العناصر الغذائية في الجسم، ولا سيما الفيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك، إلّا أنّ تأثيرها في الصحة العامة يختلف بحسب تركيبتها والحالة الصحية والعمر والاحتياجات الغذائية لكل شخص.
وأظهرت الدراسات أنّ بعض المكملات قد تحقق فوائد في مجالات محددة، مثل تحسين بعض مؤشرات الحمل والذاكرة والقدرات الإدراكية لدى كبار السن، إلّا أنّ هذه النتائج لم تكن متطابقة بين جميع الفئات، كما لم تثبت فعاليتها في الوقاية من الخرف أو أمراض القلب والسرطان بشكل عام.
وفي المقابل، سُجّلت بعض الآثار الجانبية، أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي، خصوصاً في المكملات التي تحتوي على الحديد والزنك. كما قد يتداخل فيتامين K مع أدوية تمييع الدم، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية بانتظام.
وخلص الباحثون إلى أنّ الفيتامينات المتعددة قد تدعم الصحة الغذائية، لكنها ليست حلاً موحداً للجميع، ولا يعني ارتفاع مستويات الفيتامينات في الدم بالضرورة تحسّن الصحة أو الوقاية من الأمراض. وشددوا على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فوائدها الفعلية والفئات الأكثر استفادة منها.
مصدر
صحة وتغذية
الفيتامينات المتعددة
العناصر الغذائية
الجسم
الصحة العامة.
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