أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟

صحة وتغذية
2026-10-30 | 12:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الفيتامينات المتعددة ترفع مستويات بعض العناصر في الجسم… فهل تحسّن الصحة فعلاً؟

كشفت مراجعة علمية حديثة أنّ تناول الفيتامينات المتعددة قد يساعد على رفع مستويات بعض العناصر الغذائية في الجسم، ولا سيما الفيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك، إلّا أنّ تأثيرها في الصحة العامة يختلف بحسب تركيبتها والحالة الصحية والعمر والاحتياجات الغذائية لكل شخص.

وأظهرت الدراسات أنّ بعض المكملات قد تحقق فوائد في مجالات محددة، مثل تحسين بعض مؤشرات الحمل والذاكرة والقدرات الإدراكية لدى كبار السن، إلّا أنّ هذه النتائج لم تكن متطابقة بين جميع الفئات، كما لم تثبت فعاليتها في الوقاية من الخرف أو أمراض القلب والسرطان بشكل عام.

وفي المقابل، سُجّلت بعض الآثار الجانبية، أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي، خصوصاً في المكملات التي تحتوي على الحديد والزنك. كما قد يتداخل فيتامين K مع أدوية تمييع الدم، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية بانتظام.

وخلص الباحثون إلى أنّ الفيتامينات المتعددة قد تدعم الصحة الغذائية، لكنها ليست حلاً موحداً للجميع، ولا يعني ارتفاع مستويات الفيتامينات في الدم بالضرورة تحسّن الصحة أو الوقاية من الأمراض. وشددوا على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فوائدها الفعلية والفئات الأكثر استفادة منها.
 
 

صحة وتغذية

الفيتامينات المتعددة

العناصر الغذائية

الجسم

الصحة العامة.

الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:11

الفلبين ترفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان مايون

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-04

أ.ف.ب: غواتيمالا ترفع مستوى التأهب الى الدرجة القصوى إثر ثوران بركان فويغو

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-12

من الجسم إلى الدماغ… هل يقف الالتهاب وراء بعض اضطرابات الصحة النفسية؟

LBCI
خبر عاجل
2026-10-08

سلام: تضاعفت الإيرادات الجمركية نتيجة تحسّن التحصيل ونعمل على توسيع المكننة والرقابة وتعزيز الضابطة الجمركية وتطويع عناصر جديدة فيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:34

الغذاء سلاحكِ للوقاية من سرطان الثدي… ما الأطعمة التي ينصح بها الخبراء؟

LBCI
صحة وتغذية
08:43

أدوية إنقاص الوزن وسباقات الماراثون… هل يخسر العدّاؤون صحتهم مقابل الوزن المثالي؟

LBCI
صحة وتغذية
05:51

لا ترموا قشور الخيار... 4 فوائد صحية لتناوله من دون تقشيره

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-29

التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-29

أ.ف.ب: دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

LBCI
فنّ
15:23

عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

إذاعة الجيش الإسرائيلي: خلال العملية وقعت اشتباكات مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-10

وزير الصحة العامة ترأس الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة

LBCI
أخبار دولية
14:31

قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم

LBCI
أخبار دولية
14:16

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

LBCI
أخبار دولية
14:14

خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:49

"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة

LBCI
اقتصاد
03:29

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت

LBCI
اقتصاد
08:35

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026

LBCI
خبر عاجل
08:37

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار لبنان
14:05

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI
خبر عاجل
07:35

طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

LBCI
خبر عاجل
06:32

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

LBCI
أخبار دولية
02:35

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More