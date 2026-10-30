إفطار يحمي القلب: 7 أطعمة لتنظيم ضغط الدم

أكد تقرير حديث نشره موقع "Health" المتخصص في الشؤون الصحية، أن وجبة الإفطار لا تقتصر أهميتها على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبداية اليوم فحسب، بل تُشكل فرصة حقيقية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتوفر خيارات غذائية مثل الشوفان، والزبادي، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات عناصر أساسية—كالبيتا غلوكان، والألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم—تساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف الشرايين على المدى الطويل، وذلك دون أن تُعد بديلاً عن العلاج الطبي الموصوف.





1- الشوفان: يحتوي على ألياف "البيتا غلوكان" الذائبة التي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار. وأظهرت مراجعة شملت 21 تجربة سريرية أن تناوله يرتبط بإنقاص ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2 إلى 3 ملم زئبق. يُفضل اختيار الأنواع غير المحلاة وإضافة التوت أو المكسرات.



2- الزبادي: مصدر غني بالقالسيوم والبوتاسيوم الضروريين لصحة العضلات والأوعية الدموية. وتُشير دراسات رصدية إلى أن الاستهلاك المنتظم للزبادي يرتبط بتراجع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ويُستحسن اختيار الزبادي اليوناني السادة لزيادة نسبة البروتين والشعور بالشبع.



3- الحبوب الكاملة: تُسهم المنتجات المصنوعة من القمح الكامل والمويسلي غير المحلى في الحد من مخاطر ارتفاع الضغط. يُنصح بقراءة الملصق الغذائي للتأكد من خلو المنتجات من السكر المضاف والصوديوم العالي، ويمكن تقديمها مع حليب قليل الدسم وشرائح الموز.



4- الموز وزبدة الفول السوداني: يمنح الموز الجسم البوتاسيوم اللازم لموازنة التأثيرات السلبية للصوديوم، بينما توفر زبدة الفول السوداني (غير المملحة) المغنيسيوم والدهون غير المشبعة المفيدة للقلب. يُقدم هذا المزيج على شرائح خبز الحبوب الكاملة مع رشّة قرفة.



5- السموذي (المشروبات المخفوقة): يُعد وسيلة ممتازة لدمج التوت والموز والزبادي والسبانخ في كوب واحد، مما يوفر مزيجاً متكاملاً من البروتين والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يُنصح باستعمال الفاكهة الكاملة بدلاً من العصائر الجاهزة وتجنب المحليات.



الأفوكادو: يمد الجسم بالدهون غير المشبعة الصحية والألياف والبوتاسيوم. يُهرس الأفوكادو على خبز الحبوب الكاملة مع الطماطم وعصير الليمون والأعشاب، ويمكن إقرانه بالبيض أو الزبادي.6-



7- عجة البيض بالخضراوات: تجمع بين بروتين البيض وألياف ومغنيسيوم السبانخ والفلفل الحلو والطماطم. يُفضل طهيها بقليل من زيت الزيتون واستبدال الملح الثقيل بالأعشاب الطازجة والثوم، مع تجنب اللحوم المصنعة كالنقانق واللحم المقدد.





ولا تتوقف صحة القلب عند حدود الوجبة الأولى، بل تتطلب اتباع نهج حياتي شامل يعتمد على تقليل استهلاك الصوديوم، وممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل منتظم، والالتزام التام بالتعليمات الطبية والأدوية الموصوفة لضغط الدم دون تعديل الجرعات تلقائياً. وتشير التوصيات إلى عدم وجود وجبة سحرية واحدة تضمن علاج ضغط الدم، إلا أن الاعتماد المستمر على تنويع الخيارات بين الأطعمة الكاملة والمغذية ضمن نظام غذائي متوازن يظل الحجر الأساس لدعم صحة الجهاز الدوري على المدى الطويل.