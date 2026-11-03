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هل يدفئ الكحول الجسم فعلاً؟ الحقيقة عكس ما نعتقد
صحة وتغذية
2026-11-03 | 05:20
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هل يدفئ الكحول الجسم فعلاً؟ الحقيقة عكس ما نعتقد
رغم الاعتقاد الشائع بأنّ المشروبات الكحولية، مثل النبيذ الأحمر والويسكي، تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد، فإن هذا الشعور لا يعكس حقيقة ما يحدث داخل الجسم، إذ إنّ الكحول لا يرفع درجة حرارته، بل قد يؤدي إلى انخفاضها، وفق ما يوضح خبراء.
ويشرح أستاذ علم السموم والممارسات الشاملة في جامعة شرق لندن وينستون مورغان أنّ الكحول يؤثر في آلية تنظيم حرارة الجسم، التي يتحكم بها جزء من الدماغ يُعرف باسم "تحت المهاد". فعند تناول الكحول، تتمدد الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، ما يسمح بتدفق كمية أكبر من الدم الدافئ نحو سطحه، ويولّد إحساساً بالحرارة.
لكن هذا التأثير لا يعني أنّ الجسم أصبح أكثر دفئاً، بل إنّ توسّع الأوعية الدموية يؤدي إلى فقدان الحرارة وانتقالها من الجسم إلى المحيط الخارجي، ما قد يتسبب في انخفاض درجة حرارته الداخلية مع مرور الوقت.
ويحذّر مورغان من أنّ تناول الكحول في الأجواء شديدة البرودة قد يزيد خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم (Hypothermia)، خصوصاً أنّ الشعور بالدفء قد يدفع الشخص إلى تخفيف ملابسه، من دون إدراك أنّ جسمه يفقد حرارته فعلياً.
وبالتالي، فإنّ الكحول لا يُعد وسيلة فعالة للتدفئة، بل قد يزيد مخاطر التعرض للبرد، رغم الإحساس المؤقت بالحرارة الذي يسببه.
مصدر
صحة وتغذية
الكحول
تدفئة
جسم
النبيذ
الويسكي
دراسة
علماء
الطقس البارد
درجة الحرارة.
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