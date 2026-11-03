مشروبات الطاقة قد تهدد صحة القلب… والشباب الأكثر عرضة للمضاعفات





وبحسب



وأظهرت النتائج أنّ حالات توقّف القلب كانت أكثر بنحو 11 مرة لدى مستهلكي مشروبات الطاقة والمكمّلات المنبّهة، مقارنة بمستخدمي المنتجات الخالية من الكافيين والمنبّهات. كما سُجّلت النوبات القلبية بمعدل أعلى بـ4.5 مرات، واضطرابات نبض القلب بأربعة أضعاف، فيما ارتفع معدل تسارع ضربات القلب إلى نحو ثلاثة أضعاف، وآلام الصدر إلى 2.7 ضعف، والإغماء إلى الضعف.



وأشار الباحثون إلى أنّ بعض مشروبات الطاقة تحتوي على كميات من الكافيين تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تحتويه القهوة السوداء لكل أونصة سائلة، فيما تتجاوز بعض مكمّلات ما قبل التمارين الرياضية هذه الكمية بأكثر من 12 ضعفاً. ولفتوا إلى أنّ الجمعية الأميركية للقلب تعتبر أنّ استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً آمن عموماً لمعظم البالغين، أي ما يعادل نحو أربعة أكواب من القهوة السوداء بحجم 8 أونصات.



من جهته، أوضح الطبيب غريغوري ماركوس، المتخصص في أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنّ الدراسة تثير مخاوف بشأن تأثير المنتجات الغنية بالكافيين على الجهاز القلبي الوعائي، لكنه شدّد على أنّها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه المنتجات والحالات المسجّلة، إذ قد تكون عوامل أخرى قد أثّرت في النتائج. حذّرت دراسة جديدة من المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة والمكمّلات الغذائية التي تحتوي على مواد منبّهة، بعدما ربطت تقارير طبية بينها وبين حالات توقّف القلب والنوبات القلبية واضطرابات نبضاته، مع تسجيل نسبة مرتفعة من هذه الحالات لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.وبحسب الدراسة ، التي من المقرر عرض نتائجها خلال اجتماع الجمعية الأميركية للقلب في مدينة شيكاغو، فإن 45 بالمئة من التقارير التي ربطت هذه المنتجات بحالات طارئة تتعلق بصحة القلب شملت أشخاصاً ضمن هذه الفئة العمرية. واستند الباحثون إلى تحليل أكثر من 28 ألف بلاغ عن آثار جانبية رُفعت إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية بين عامي 2017 و2025، لأشخاص تبلغ أعمارهم 13 عاماً وما فوق.وأظهرت النتائج أنّ حالات توقّف القلب كانت أكثر بنحو 11 مرة لدى مستهلكي مشروبات الطاقة والمكمّلات المنبّهة، مقارنة بمستخدمي المنتجات الخالية من الكافيين والمنبّهات. كما سُجّلت النوبات القلبية بمعدل أعلى بـ4.5 مرات، واضطرابات نبض القلب بأربعة أضعاف، فيما ارتفع معدل تسارع ضربات القلب إلى نحو ثلاثة أضعاف، وآلام الصدر إلى 2.7 ضعف، والإغماء إلى الضعف.وأشار الباحثون إلى أنّ بعض مشروبات الطاقة تحتوي على كميات من الكافيين تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تحتويه القهوة السوداء لكل أونصة سائلة، فيما تتجاوز بعض مكمّلات ما قبل التمارين الرياضية هذه الكمية بأكثر من 12 ضعفاً. ولفتوا إلى أنّ الجمعية الأميركية للقلب تعتبر أنّ استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً آمن عموماً لمعظم البالغين، أي ما يعادل نحو أربعة أكواب من القهوة السوداء بحجم 8 أونصات.من جهته، أوضح الطبيب غريغوري ماركوس، المتخصص في أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنّ الدراسة تثير مخاوف بشأن تأثير المنتجات الغنية بالكافيين على الجهاز القلبي الوعائي، لكنه شدّد على أنّها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه المنتجات والحالات المسجّلة، إذ قد تكون عوامل أخرى قد أثّرت في النتائج.

ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات وتعزيز مراقبة سلامة هذه المنتجات، خصوصاً لدى الشباب الذين يستهلكونها بانتظام أو قبل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.