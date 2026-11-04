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منقوشة زعتر من دون خبز أو عجين… وصفة مبتكرة لعشّاق الفطور الصحي
صحة وتغذية
2026-11-04 | 05:04
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منقوشة زعتر من دون خبز أو عجين… وصفة مبتكرة لعشّاق الفطور الصحي
مع تزايد الاهتمام بالأنماط الغذائية الصحية والبدائل الذكية للمأكولات التقليدية، يكشف اختصاصي التغذية العلاجية، أحمد العظم، لـCNN طريقة ذكية لكل عشاق مناقيش الزعتر الذين يحاولون الحفاظ على لياقتهم البدنية.
وتعتمد الوصفة على خلط كمية من الزعتر مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم إضافة بيضة وخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس، قبل سكب المزيج في مقلاة ساخنة على نار هادئة.
ولإضفاء نكهة أغنى وزيادة محتوى البروتين، يُضاف جبن الموزاريلا، الذي يمنح الطبق قوامًا شهيًا، مع إمكانية إضافة الخضراوات المفضّلة لتعزيز محتواه من الألياف.
وتُعدّ هذه الوصفة خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تقليل استهلاك الكربوهيدرات وزيادة البروتين، مع الحفاظ على نكهة الزعتر التقليدية، علمًا بأن محتواها من السعرات الحرارية والدهون يعتمد على كميات الزيت والجبن المستخدمة.
المصدر
صحة وتغذية
منقوشة صحية
منقوش بلا عجين
منقوش غني بالبروتين
فطور صحي
دايت.
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