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ليس اضطرابًا هضميًا فحسب… القولون العصبي قد يؤثّر في الصحة النفسية أيضًا
صحة وتغذية
2026-11-04 | 05:20
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ليس اضطرابًا هضميًا فحسب… القولون العصبي قد يؤثّر في الصحة النفسية أيضًا
لا تقتصر تداعيات متلازمة القولون العصبي على آلام البطن واضطرابات الهضم، بل قد تمتدّ إلى الصحة النفسية، إذ ترتبط هذه الحالة المزمنة بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتراجع جودة الحياة لدى بعض المصابين.
وتُعدّ متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الوظيفية الشائعة في الجهاز الهضمي، وتظهر أعراضها على شكل تقلّصات وآلام متكرّرة في البطن، وانتفاخ وغازات، إلى جانب تغيّرات في حركة الأمعاء، تشمل الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.
وتختلف حدّة الأعراض من شخص إلى آخر، وقد تزداد بعد تناول الطعام أو خلال فترات التوتر النفسي. كما تُشخَّص المتلازمة لدى النساء بمعدلات أعلى من الرجال.
ولا تتوقف تأثيرات القولون العصبي عند الأعراض الجسدية، إذ قد تؤدي النوبات المتكرّرة إلى اضطراب الحياة اليومية وزيادة الضغوط النفسية، في حين يمكن أن يسهم التوتر والقلق بدورهما في تفاقم الأعراض.
في هذا السياق، أكد مكتب صحة المرأة التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عبر موقع "Womenshealth.org"، أنّه لا يوجد علاج نهائي وقاطع للمتلازمة حتى الآن، إلا أن إدارة الأعراض والسيطرة عليها أمر ممكن من خلال استراتيجية علاجية متعددة المحاور.
وتشمل التدابير الموصى بها تحديد الأطعمة والمشروبات التي تحفّز الأعراض وتجنّبها، وتنظيم الوجبات، وشرب كميات كافية من الماء، مع تعديل استهلاك الألياف وفقًا لطبيعة الأعراض وتوجيهات الطبيب.
وقد تساعد بعض الأدوية، إلى جانب العلاج المعرفي السلوكي وتقنيات الاسترخاء والنشاط البدني المنتظم، في تخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة المصابين.
المصدر
صحة وتغذية
قولون عصبي
اسهال
امساك
صعوبة هضم
الم بطن
اثر نفسي.
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