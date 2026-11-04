أوردة بارزة في اليدين... متى تكون طبيعية ومتى تنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

يُعدّ بروز أوردة اليدين ظاهرة شائعة لدى مختلف الفئات العمرية، وغالبًا ما يرتبط بعوامل فسيولوجية طبيعية. إلا أنّ الخبراء يحذّرون من أنّ ظهور الأوردة بشكل مفاجئ، أو ترافق بروزها مع أعراض أخرى، قد يشير إلى اضطرابات في الأوعية الدموية تستدعي التدخّل الطبي.



وبحسب مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية الأميركية، يُعدّ التقدّم في السنّ من أبرز أسباب بروز الأوردة السطحية، نتيجة التراجع التدريجي في سماكة الجلد ومرونته، وانخفاض طبقة الدهون الموجودة تحته. كما تؤدي العوامل الوراثية وانخفاض نسبة الدهون في الجسم دورًا في اختلاف مظهر الأوردة من شخص إلى آخر.



كذلك، قد تؤدي ممارسة الرياضة، ولا سيما رفع الأثقال، والتعرّض لدرجات الحرارة المرتفعة، إلى توسّع الأوردة وزيادة بروزها بشكل موقّت، في استجابة طبيعية من الجسم.



ولكن متى يصبح بروز الأوردة مؤشرًا مقلقًا؟



قد يستدعي بروز الأوردة تقييمًا طبيًا عاجلًا عند ترافقه مع ألم أو تصلّب أو احمرار وسخونة في المنطقة المحيطة بالوريد، وهي أعراض قد تشير إلى التهاب الوريد السطحي، الذي يمكن أن يصيب الذراعين أيضًا، وليس الساقين فقط، وقد يرتبط بالقساطر الوريدية أو بتكوّن جلطات دموية.



كما يستدعي التورّم المفاجئ في إحدى اليدين أو الذراعين، خصوصًا إذا ترافق مع ألم أو تغيّر في لون الجلد، فحصًا طبيًا عاجلًا لاستبعاد الإصابة بجلطة وريدية عميقة.



أما إذا ترافق بروز الأوردة مع ضيق مفاجئ في التنفّس أو ألم في الصدر، فيجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا، لاحتمال وجود حالة خطيرة، مثل الانصمام الرئوي.



هل يحتاج بروز أوردة اليدين إلى علاج؟



في الحالات الطبيعية، لا يستدعي بروز الأوردة أي علاج، وقد يساعد رفع اليدين أو البقاء في مكان معتدل الحرارة على تخفيف ظهورها موقّتًا.



أما في الحالات التي يشكّل فيها بروز الأوردة مصدر إزعاج تجميلي، فتتوافر خيارات علاجية، من بينها حقن المواد المالئة والعلاج بالتصليب، الذي يعتمد على حقن مادة داخل الوريد لإغلاقه.



وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أميركية تحسّنًا لدى 63.2 في المئة من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالتصليب الرغوي بعد ثلاثة أشهر، مع تسجيل آثار جانبية محدودة. إلا أنّ نتائج الدراسة تبقى محدودة بطبيعتها القائمة على مراجعة السجلات الطبية.



ويبقى التقييم الطبي الخطوة الأساسية قبل اللجوء إلى أي إجراء علاجي أو تجميلي، وقد يستدعي الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية "الدوبلر" للتحقّق من سلامة تدفّق الدم واستبعاد المشكلات الوعائية، حفاظًا على وظيفة الأوردة وتجنّبًا للتدخّلات غير الضرورية.